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حوادث

محاضر أمن دولة.. ضبط 900 جوانتي و صابون بدون فواتير في قنا

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:34 ص
ضبط ٩٠٠ جوانتي و
ضبط ٩٠٠ جوانتي و صابون بدون فواتير في قنا
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يوسف رجب

شنت مديرية التموين، حملة علي محلات بيع المستلزمات الطبية، في إطار جهود الدولة لتوفير المطهرات والمواد الطبية اللازمة للتعامل مع أزمة كورونا.

قال أحمد سيد، وكيل وزارة التموين بقنا، شنت المديرية حملة بتوجيهات من محافظ قنا علي محلات بيع المستلزمات الطبية، نظرًا لاستغلال بعض المحلات للأزمة وتم رفع أسعار المطهرات مثل الكحول و الديتول دون مبرر مستغلين تلك الأزمة بدلًا من الوقوف بجانب المواطنين وبيعها وبأسعارها العادية.

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و أوضح سيد، بأنه تم تحرير محضر رقم ٧١ و محضر رقم ٧٢ جنح آمن دولة طوارئ ضد محلات لبيع المستلزمات الطبية بقفط لانتهاء صلاحية محلول الحقن لمنع النزيف بـ ١٩٠  أمبول وكذلك ضبط ٩٠٠ جونتى و كمية صابون ديتول بدون فواتير .

و أشار سيد إلي أنه تم إخطار  النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع استمرار الحملات لمواجهة جشع التجار وتوفير المستلزمات بأسعارها العادية للمواطنين.





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