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محافظات

محافظ أسيوط: التصدي بحزم لجميع محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار لاستغلال المواطنين

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:02 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على الاستمرار في قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتصدي بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين ومنع أي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة .

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة التموين بالمحافظة محمد إسماعيل لمتابعة العمل ونتائج الحملات التموينية تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ أسيوط أن مديرية التموين ضبطت خلال الأيام الماضية العديد من المخالفات التموينية التي تنوعت ما بين عدم وجود ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار كما تم تحرير عددًا من المحاضر بيع بأزيد من الثمن وذلك خلال الحملات التموينية المكبرة التى وجه بشنها على منافذ البيع بجميع مراكز ومدن المحافظة لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار موجهًا بالتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وتشديد الرقابة على الأسواق.

وأشار المحافظ إلى توافر السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة تكفي لفترات قادمة مشيرًا إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية (المحافظة ، ومديرية الأمن ، مديرية التموين ، ورؤساء المراكز والقرى ، ومباحث التموين ، وجهاز حماية المستهلك ،والطب البيطري، و....) لتنفيذ قرارات رئاسة الوزراء بغلق المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية (المولات) يوميًا ابتداءًا من الساعة 7مساءًا إلى الساعة 6 صباحًا حتى نهاية الشهر الجاري.

وتتلقى محافظة أسيوط شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طوارئ والتعامل الفوري معها.
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