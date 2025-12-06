انطلاق برنامج الأسبوع التدريبي 18 بسقارة غداً بحضور 110 متدربين

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن انطلاق برامج الأسبوع التدريبي الثامن عشر من الخطة التدريبية 2025 / 2026 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الفترة من 7 / 12 وحتى 10 / 12 / 2025، بمشاركة 110 متدربين موزعين على برنامجين تدريبيين يستهدفان إعداد الكوادر القيادية ورفع كفاءتها داخل منظومة الإدارة المحلية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن برامج الأسبوع التدريبي تشمل برنامج إعداد مدير عام وبرنامج إعداد وتأهيل رئيس قرية في نسخته الثالثة ويهدفان إعداد القيادات المحلية لتولّي المسؤولية التنفيذية والعمل الميداني داخل القرى، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الإدارة المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين ، وكذا تطوير مهارات التنسيق المؤسسي وإدارة الموارد وبناء فرق العمل وتنمية القدرة علي المتابعة والتقييم وتحقيق التكامل بين الادارات المختلفة بالعمل بما يدعم كفاية المؤسسات الحكومية في تنفيذ خططها الاستراتيجية.

ومن جانبه أشار الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز سقارة إلي البرامج التدريبية في الأسبوع الثامن تتضمن حزمة متكاملة من المحاور التدريبية التطبيقية منها التخطيط المحلي، وإدارة المشروعات، والمتابعة الميدانية، وخدمة المواطنين، وفق معايير مهنية معتمدة ، مشيراً إلى أنه يتم الربط بين التدريب النظري والتطبيق العملي، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في العمل الميداني، بما يضمن تحقيق أقصى أثر تدريبي يسهم في تطوير الأداء المؤسسي بالجهاز الإداري المحلي ضمن جهود وزارة التنمية المحلية لبناء كوادر قيادية تمتلك مهارات القيادة الحديثة، وتواكب مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ضمن إطار الجمهورية الجديدة.