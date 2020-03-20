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أخبار العالم

هرب من العزل المنزلي.. القبض على بريطاني خالف تعليمات الوقاية من كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:12 م
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
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قسم الخارجي
ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن الشرطة البريطانية اعتقلت شخصًا هرب من العزل المنزلي بعد إقرار قانون الطوارئ الخاص بفيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الحكومية في بريطانيا، أمس الخميس، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 128 حالة.



وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، طالب المواطنين بالانعزال الاجتماعي، في إطار إجراءات حكومته لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أيام من إعلان خطة "مناعة القطيع" والتي كان من المفترض أن تقلل الحكومة من إجراءاتها في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد جونسون على ثقته في قدرة بلاده على تقليل الإصابات بفيروس كورونا في غضون 12 أسبوعًا.

وقال "جونسون" في مؤتمر صحفي الخميس، إن بريطانيا قد تدفع موجة انتشار كورونا نحو الانحسار خلال 3 أشهر.

وحث مواطنيه على البقاء في المنازل وعدم التدافع لشراء السلع بكميات كبيرة خشية تفشي كورونا، مؤكدا أنه إذا التزم الجميع بالتعليمات سيتم إنقاذ آلاف الأرواح.
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