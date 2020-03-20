ما تتعوضيش يا أمي.. هدية رحمة لوالدتها في عيد الأم.. فيديو

رغم تخطي أعداد المصابين بوباء كورونا المستجد 250 حالة بمصر، إلا أن المطربة رحمة قررت المخاطرة والنزول الى الاستوديو لتسجيل احدث اغانيها بعنوان "ماتتعوضيش يا امي" لإهدائها الى والدتها بمناسبة عيد الأم مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.





الأغنية كلمات ولحن رحمة، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس و ماستر محمود علاء، جيتار جاليلو، باص جيتار سيكا، تسجيل شريف عبد الجابر.





تقول كلماتها: ماتتعوضيش و لا بكنوز الدنيا يا أمي.. ماتتعوضيش يا ست الكل يا شايلة همي.. ماتتعوضيش.. يا اللي أنكتب حبي في قلبك وأنحفر.. وبتقدري تسامحي وتمحي اللي حصل.. ماتتعوضيش.





وقالت المطربة رحمة: جاءتني فكرة أغنية ماتتعوضيش يا امي بعد مروري بإحساس قاسي في تعب والدتي حين شعرت لا قدر الله إنني ممكن أفقدها وهي الباقية لي بعد وفاة والدي قبل سنوات قليلة.





وأضافت رحمة: قررت تسجيل الاغنية تعبيرا مني ورسالة نابعة من القلب لأمي الحبيبة خاصة بعد تجاوزها عملية خطيرة في الأيام الماضية.





وأعربت رحمة عن سعادتها باستمرار التعاون مع الموزع الموسيقي طارق عبد الجابر والذي صنعت معه مؤخرا خمسة اغاني خرج منها للجمهور اثنين بالإضافة الى ثلاث أغنيات من كلمات ولحن عزيز الشافعي وتوزيع طارق عبد الجابر سيكونون مفاجآت للجمهور في موسم الصيف المقبل.





الجدير بالذكر أن المطربة المصرية رحمة قد طرحت الكليب الخاص بأغنيتها الجديدة "ماتتعوضيش يا امي" على قناتها على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.