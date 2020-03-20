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التنسيقية في أسبوع.. متابعة إزالة تراكمات الأمطار.. بحث الاستحقاقات الانتخابية مع الوطنية للانتخابات.. وتدشين حملة لدعم عمال اليومية

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:15 م
صدى البلد
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أحمد أيمن
أعضاء التنسيقية يتابعون إزالة تراكمات المطر بالمحافظات
تنسيقية الأحزاب تعقد اجتماعها الأخير حول الاستحقاقات الانتخابية
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تلتقي الهيئة الوطنية للانتخابات
التنسيقية تطلق حملتي للتوعية بفيروس كورونا المستجد

نشاط مكثف لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الأسبوع الماضي، بدأ بمتابعة أعضاء التنسيقية لعمليات إزالة تراكمات الأمطار خاصة في بور سعيد، مرورا بعقد اجتماع التنسيقية الأخير (على مستوى الأعضاء) لمناقشة الاستحقاقات الانتخابية، فضلا عن لقاء الهيئة الوطنية للانتخابات، واخيرا نشر عدد من الحملات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ويستعرض «صدى البلد» نشاط التنسيقية في أسبوع:

1. تراكمات الأمطار

شهد الأحد الماضي، استمرار المتابعة الميدانية من المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد - عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، حيث استكمل الجولات الميدانية لليوم  الرابع على التوالى  من أجل الانتهاء من باقى التجمعات الناتجة عن الأمطار .

وجدير بالذكر أن كافة الجهات المعنية بالمحافظة نجحت فى مواجهة تداعيات الطقس السىء والذى لم تشهده البلاد منذ فترة طويلة، حيث تم التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية للعمل المتواصل وبأسرع وقت لاحتواء الموقف، كما تم الانتهاء من إزالة تراكمات الأمطار فى العديد من الأحياء.

2.الاجتماع الأخير

استمرارا للقاءات السياسية التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، عقدت التنسيقية على مستوى أعضائها، الثلاثاء، الجلسة السادسة والأخيرة للاستماع لرؤى شباب الأحزاب والشباب السياسي حول هذه الاستحقاقات الانتخابية.

استعرض المتحدثون رؤيتهم للنظام الذي يرونه مناسبا في العملية الانتخابية، وقد شهدت الجلسة تنوعا في وجهات النظر بين المشاركين فيها من مختلف أطياف العمل السياسي.

وتؤكد مثل هذه الجلسات الدور الهام الذي تساهم به التنسيقية في تنمية الحياة السياسية، من خلال إتاحة الفرصة أمام الجميع لإبداء الرأي في مختلف القضايا العامة والسياسية ذات الاهتمام المشترك بين كافة الأطراف والتوجهات السياسية.

3. الوطنية للانتخابات

التقى وفد تنسيقية الشباب، الأربعاء، بالمستشار ياسر السيد -المدير التنفيذي للهيئة-، وذلك في إطار اختصاص الهيئة لإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستحقاقات الانتخابية، وحرص التنسيقية على الاستفادة من كافة وجهات النظر في القضايا العامة والسياسية ذات الاهتمام المشترك.

تضمن اللقاء شرحا لاختصاصات الهيئة في إدارة العملية الانتخابية في كافة مراحلها، بالإضافة إلى عرض عدد من التجارب الانتخابية على اختلاف النظم المعمول بها.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات السياسية التي تعقدها التنسيقية؛ للاستماع إلى كافة الآراء حول الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، والاستفادة من الخبرات المتنوعة.

4. حملات توعية

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب، أمس الخميس، حملة للتوعية ضد فيروس كورونا وذلك إيمانًا بدور التنسيقية المجتمعى ولدعم الجهود التى تبذلها الدولة لمحاربة إنتشار الفيروس والحد منه، حيث طالبت الحملة المواطنين بالبقاء في المنزل للوقاية من الفيروس تحت شعار "خليك في البيت.. خليك في آمان".

كما أطلقت التنسيقية، حملة آخرى اليوم الجمعة، لمكافحة شائعات كورونا، ونصها: " الخوف والقلق بيخلونا ندور على أي خبر ونبقي الزبون الرسمي للشائعات وفيه ناس بتتجاوز المستوي ده و تدافع عن الشائعة.. متبقاش زبون! و خد الخبر من المصادر الرسمية".

5. دعم عمال اليومية

بخلاف حملات التوعية، أطلقت التنسيقية أيضا، أمس الخميس، حملة دعم لأسر العاملين باليومية، وجاء نصها: "هذه الأسر تستحق كل صور الدعم في الظروف حاليا، بدأنا بنفسنا وندعو أصحاب الخير للمشاركة معانا كل واحد و قدرته.. مين هيبدأ وعدد الأسر هيكون كام؟".
التنسيقية في أسبوع.. متابعة إزالة تراكمات الأمطار.. بحث الاستحقاقات الانتخابية مع الوطنية للانتخابات.. وتدشين حملة لدعم عمال اليومية
التنسيقية في أسبوع.. متابعة إزالة تراكمات الأمطار.. بحث الاستحقاقات الانتخابية مع الوطنية للانتخابات.. وتدشين حملة لدعم عمال اليومية
التنسيقية في أسبوع.. متابعة إزالة تراكمات الأمطار.. بحث الاستحقاقات الانتخابية مع الوطنية للانتخابات.. وتدشين حملة لدعم عمال اليومية
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