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رياضة

عقب استئنافه.. مراكز شباب الصعيد تطلب المشارك في دوري للفتيات

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:43 م
الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة القدم
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يسري غازى
تلقت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى طلبا من بعض مراكز الشباب فى الصعيد بالمشاركة فى دورى مراكز الشباب للفتيات بعد استئناف النشاط الرياضى. 

كان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أعلن تعليق النشاط الرياضي لمدة 15 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

جاءت الطلبات التى تلقتها اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة من بعض مراكز شباب محافظتي أسيوط وقنا استعداداتهم للمشاركة في دوري مراكز الشباب للفتيات حال استئناف المسابقات المحلية.

وتلقت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة فيما سبق موافقة 46 فريقا على المشاركة في دوري مراكز شباب الفتيات فى إطار نشر اللعبة بين الفتيات على مستوى محافظات الجمهورية.
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