خلال يوم.. إسبانيا تسجل أكثر من ألفي إصابة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الجمعة، أن عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 1002 بعد وفاة 235 شخضا خلال لـ 24 ساعة الماضية.





ووفقًا لموقع "آسيا تايمز"، قال منسق الطوارئ بالوزارة فرناندو سيمون، إن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى ما يقرب الـ 20 ألف شخص، بعد التأكد من إصابة 2833 حالة جديدة خلال يوم.





وأشار سيمون إلى أن هذه الأرقام أظهرت ارتفاعا بنسبة 16.5٪ في عدد الإصابات، ولكنه منخفضا عن اليوم السابق.





وأوضح أن المختبرات كانت مليئة بشكل كبير بالعينات، ما يمكن أن يحرف الأرقام.





ولا تزال مدريد المنطقة الأكثر تضررا، حيث بلغت 7165 حالة، أو 36٪ من إجمالي الإصابات في إسبانيا.