خبير اقتصاد: النادي الأهلي الأكثر قدرة على تحمل تأثير كورونا

أكد الدكتور سعد شلبي، مدير التسويق والاستثمار السابق بالنادي الأهلي، أن المارد الأحمر هو أكثر الأندية قدرة على تحمل أضرار توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".
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وأضاف "شلبي" في تصريحات تليفزيونية لقناة النادي الأهلي، "أن جميع الأندية تعاني الآن بسبب فيروس كورونا ووضع اقتصاد الكرة المصرية بات صعب للغاية ومعرض للتأثر بشدة كشخص تخطى من العمر الـ٧٠ عاما ويواجه خطر الإصابة بفيروس كورونا ذاته".
وأضاف خبير الاقتصاد الرياضي، "أن النادي الأهلي هو أكثر الأندية قدرة على تحمل عواقب توقف النشاط في مصر، لكن التأثير سيظهر العام القادم".
يذكر أنه تم اتخاذ قرارا بتعليق النشاط الرياضي في مصر لمدة أسبوعين، على أن يستأنف مطلع إبريل المقبل حسبما أعلنت الحكومة المصرية.