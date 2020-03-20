ناد أوروبي يفسخ عقود 9 لاعبين بسبب فيروس كورونا





وأشارت تلك التقارير إلى أن سيون فسخ عقود لاعبيه بعد رفضهم سياسة النادي في تخفيض عقودهم، نتيجة النشاط الكروي، بسبب تفشي فيروس كورونا في سويسرا.





ويعد الكاميروني ألكسندر سونج والسويسري يوهان دوجورو لاعبا آرسنال السابقين، من أبرز الأسماء الذي فسخ النادي عقودهم، بالإضافة للسنغالي دومبيا، وقائد الفريق خافيير كواسي.





يذكر أن الدوري السويسري قد تم إيقافه أسوة بباقي البطولات الأوروبية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوبيد 19".





يذكر أن سيون السويسري سبق لعصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري السابق، اللعب لصفوفه قادمًا من النادي الأهلي، بعد بطولة كاس الأمم الإفريقية 2008 والتي توج بها الفراعنة.

أكدت تقارير صحفية اليوم الجمعة، أن نادي سيون السويسري لكرة القدم قرر فسخ عقود 9 من لاعبي الفريق الأول، وذلك بسبب فيروس كورونا.