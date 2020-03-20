تزامنا مع يوم عيد الأم .. محمد رمضان يروج لـ أغنية أمي ملكة

روج الفنان محمد رمضان لأغنيته الجديدة بعنوان "أمي ملكة" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وذلك من خلال مشاركته بمقطع فيديو قصير من الأغنية.

وعلَّق رمضان على الفيديو: "بعد ساعة، الأغنية كاملة على قناتي الرسمية على يوتيوب، #أمي_ملكة ، إهداء إلى أمي وكل أم شقيت وتعبت في تربية أولادها".

ويستعد محمد رمضان حاليا لتصوير مشاهده المتبقيه فى مسلسل "البرنس".







