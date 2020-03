تزامنا مع يوم عيد الأم .. محمد رمضان يروج لـ أغنية أمي ملكة

View this post on Instagram

بعد ساعة الأغنية كاملة على قناتي الرسمية على يوتيوب #أمي_ملكة إهداء إلى أمي وكل أم شقيت وتعبت في تربية أولادها ♥️ #ثقة_في_الله_نجاح 🌹