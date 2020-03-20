تزامنا مع يوم عيد الأم .. محمد رمضان يروج لـ أغنية أمي ملكة

روج الفنان محمد رمضان لأغنيته الجديدة بعنوان "أمي ملكة" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وذلك من خلال مشاركته بمقطع فيديو قصير من الأغنية.
وعلَّق رمضان على الفيديو: "بعد ساعة، الأغنية كاملة على قناتي الرسمية على يوتيوب، #أمي_ملكة ، إهداء إلى أمي وكل أم شقيت وتعبت في تربية أولادها".
وحقق فيديو كليب أغنية "إعصار تسونامي" لـ محمد رمضان، نجاحا كبيرا جدًا ,تخطى حاجز الـ مليون مشاهدة بعد طرحه على القناه الرسمية الخاصة بـ محمد رمضان على اليوتيوب.
تقول كلمات الأغنية: "اللي بنلاعبه بنغلبه .. اكبر ما فيكوا بنتعبه .. من حيث اتيتم اذهبوا .. يلا من هنا اقلبوا .. انا اعصار تسونامي .. مبعتمدش اسامي ..واحد مفيش مني تاني .. طير بقى من قدامي .. نفسي ف مرة تجددوا .. شفي كلامي وشقلبه .. كل ما اطور قلدوا .. كلهم في بحري بيغرقوا ..تسونامي .. تسونامي .. انا تسونامي".
"إعصار تسونامي" كلمات إسلام شندي واسلام كنكا، وألحان: المدفعجية، وتوزيع: الديزل.