فض 4 أفراح في شوارع تلا بالمنوفية منعا لانتشار كورونا

الأفراح في





شهدت مدينة تلا إقامة 4 أفراح في وسط الشوارع وسط تجمعات كبيرة من الأهالي في أماكن ضيقة مما يساعد على انتشار فيروس كورونا









وعلى الفور تحركت قوة من شرطة مركز تلا بالتعاون مع مجلس المدينة واتجهوا لأماكن إقامة الأفراح وقاموا بإلغاء جميع الأفراح و أرغموا الأهالي على إطفاء الأنوار والانصراف لمنازلهم لفض التجمعات حفاظًا على الأهالي.



