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محافظات

فض 4 أفراح في شوارع تلا بالمنوفية منعا لانتشار كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:17 م
فض 4 أفراح في شوارع
فض 4 أفراح في شوارع تلا بالمنوفية منعا لانتشار كورونا
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محمد امين
تعنت وإصرار غريب من الأهالي يدعو للتعجب، فأهالي محافظة المنوفية أصروا علي إقامة الأفراح  في الشوارع بدلا من القاعات بعد قرار غلق قاعات الأفراح دون أدنى اهتمام او تحمل للمسؤولية التي تقتضيها هذه المرحلة بسبب فيروس كورونا.


شهدت مدينة تلا إقامة 4 أفراح في وسط الشوارع وسط تجمعات كبيرة من الأهالي في أماكن ضيقة مما يساعد على انتشار  فيروس كورونا.


وعلى الفور تحركت قوة من شرطة مركز تلا بالتعاون مع مجلس المدينة واتجهوا لأماكن إقامة الأفراح وقاموا بإلغاء جميع الأفراح و أرغموا الأهالي على إطفاء الأنوار والانصراف لمنازلهم لفض التجمعات حفاظًا على الأهالي.

 والجدير بالذكر أن رئيس الوزراء قد أصدر قرارا بغلق قاعات الأفراح وغلق جميع المحلات التجارية وعدم اقامة الأسواق وذلك منعا للتجمعات التي تساعد على انتشار الوباء وحفاظا على صحة المواطنين من انتشار  فيروس كورونا .
فض 4 أفراح في شوارع تلا بالمنوفية منعا لانتشار كورونا
فض 4 أفراح في شوارع تلا بالمنوفية منعا لانتشار كورونا
فض 4 أفراح في شوارع تلا بالمنوفية منعا لانتشار كورونا
فض 4 أفراح في شوارع تلا بالمنوفية منعا لانتشار كورونا
فض 4 أفراح في شوارع تلا بالمنوفية منعا لانتشار كورونا
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