الشمع الأحمر..عقوبة المحال المخالفة لقرارات الحكومة بالإسماعيلية





ونفذت الإسماعيلية جولات ميدانية مسائية بجميع الأحياء، رؤساء الأحياء لمتابعة ألتزام جميع اصحاب المحلات والأنشطة التجارية بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق جميع المقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والمطاعم والملاهى الليلية والنوادى الليلية والمراكز التجارية " المولات " وقاعات الأفراح وصالات الألعاب الرياضية والأندية ومراكز الشباب، وعلى أن يستثنى من من هذا القرار محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات.





وشملت جولة القيادات الأمنية تفقد ومتابعة شوارع السطان حسين ومنطقة الممر بحى أول وشبين الكوم والشارع التجارى وطريق البلاجات والمرحلة الخامسة ومنطقة الشيخ زايد وشارع العشرين وشارع المستشفى ومنطقة هدى شعراوى بحى ثان.





وتم خلال الجولة التأكيد على جميع أصحاب المحال التى يجب أن يطبق عليها القرار بالاتزام بالمواعيد والتوقيتات المحددة لهم وعدم مخالفة التعليمات حتى لا يتعرض كل من يخالف الى المسائلة القانونية.