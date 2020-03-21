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محافظات

الشمع الأحمر..عقوبة المحال المخالفة لقرارات الحكومة بالإسماعيلية

السبت 21/مارس/2020 - 02:01 ص
.عقوبة المحال التجارية
.عقوبة المحال التجارية المخالفة
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انجي هيبة
أغلقت عدد من المحال التجارية بمحافظة الإسماعيلية بالشمع الاحمر، لمخالفتها قرار رئيس الوزراء بالإغلاق يوميا الساعة السابعة مساء، وحتى السادسة صباحا لنهاية الشهر الجارى ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

 ونفذت الإسماعيلية جولات ميدانية مسائية بجميع الأحياء، رؤساء الأحياء لمتابعة ألتزام جميع اصحاب المحلات والأنشطة التجارية بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق جميع المقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والمطاعم والملاهى الليلية والنوادى الليلية والمراكز التجارية " المولات " وقاعات الأفراح وصالات الألعاب الرياضية والأندية ومراكز الشباب، وعلى أن يستثنى من من هذا القرار محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات.

وشملت جولة القيادات الأمنية تفقد ومتابعة شوارع السطان حسين ومنطقة الممر بحى أول وشبين الكوم والشارع التجارى وطريق البلاجات والمرحلة الخامسة ومنطقة الشيخ زايد وشارع العشرين وشارع المستشفى ومنطقة هدى شعراوى بحى ثان.

وتم خلال الجولة التأكيد على جميع أصحاب المحال التى يجب أن يطبق عليها القرار بالاتزام بالمواعيد والتوقيتات المحددة لهم وعدم مخالفة التعليمات حتى لا يتعرض كل من يخالف الى المسائلة القانونية.
الشمع الأحمر..عقوبة المحال المخالفة لقرارات الحكومة بالإسماعيلية
الشمع الأحمر..عقوبة المحال المخالفة لقرارات الحكومة بالإسماعيلية
الشمع الأحمر..عقوبة المحال المخالفة لقرارات الحكومة بالإسماعيلية
الشمع الأحمر..عقوبة المحال المخالفة لقرارات الحكومة بالإسماعيلية
الشمع الأحمر..عقوبة المحال المخالفة لقرارات الحكومة بالإسماعيلية
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