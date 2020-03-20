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مرأة

بـ جيب من ورق الجرائد.. رضوى الشربينى تثير الجدل بإطلالة غريبة

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:30 م
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
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حياة عبد العزيز
شاركت الإعلامية رضوى الشربيني متابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لنشر الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت رضوى الشربيني على الصورة قائلة "الجرائد مش للقراءة فقط".

وتألقت رضوى الشربيني بإطلالة غريبة، مرتدية بلوفر باللون الأسود الأنيق، مع جيب قصيرة بتصميم ورق الجرائد بألوان الأبيض والأسود، وانتعلت بوت طويلا باللون الأسود.

وأثارت رضوى الشربيني الجدل بين رواد السوشيال ميديا بسبب الجيب الغريبة.

واعتمدت على لمسات جمالية مميزة، وارتكزت على الألوان الجذابة، في الشفاه وفوق العين.

وتركت خصلات شعرها الأسود منسدلا أعلى كتفيها لتظهر بشكل جمالي جذاب يخطف الأنظار.
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