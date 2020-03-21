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أخبار البلد

البابا تواضروس الثاني يستقبل 3 كهنة شاركوا في زيارة للفاتيكان فبراير الماضى

السبت 21/مارس/2020 - 01:21 ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
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كتب – سامح سلام

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية  اليوم، كلًّا من الراهب لوقا المقاري، والقس صموئيل ميلاد، والقس إرميا فهمي، عقب عودتهم من الفاتيكان، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وشارك الآباء الثلاثة ممثلين عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ضمن وفد كنائس العائلة الأرثوذكسية الشرقية في زيارة الفاتيكان تلبية للدعوة التي أرسلها الأخير، بغية توطيد العلاقات من خلال التبادل الثقافي والمعرفي والحضاري بينهم والكنائس الأرثوذكسية الشرقية، وهي الزيارة التي جرت بين يومي ١٤ و٢٨ من شهر فبراير الماضي.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد أكد - في رسالته الثانية للشعب القبطي اليوم الجمعة والتى بثها عبر تقنية الفيديو - أن الانسان في أوقات الأزمات والضيقات لا نجد إلا كلمة "أرحمنا يا الله"، لافتا إلى أن الرحمة رابطة حب قوية تربط الإنسان بالله في كل وقت.

وتابع قائلا، إن كل إنسان في هذا العالم مهما كان شكله او اعتقاده يحتاج إلى رحمة الله، موضحا أن الكنيسة دائما تصلي من أجل يرحمنا الله في مختلف الأوقات وبعدد كبير من المرات، وهى صلوات لطلب الرحمة، والرحمة هى المدخل إلى الله.

وأضاف البابا تواضروس الثاني، أنه عندما نصلى من أجل بعضنا البعض الله يستجيب، مثلما حدث مع المفلوج المدلى من السقف ومن أجل إيمانهم الله تحنن عليه وشفاه، وصلوات الانسان من أجل الاخرين تستمطر مراحم الله، لافتا إلى أن داود النبي قبل مجئ المسيح بألف عام رسم صورة الصليب بالكلمات فيقول كمثل ارتفاع السموات عن الأرض قويت رحمته على خائفيه، كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا.

ونوه إلى أن رحمة الله تسكب على خائفيه، وكأن الصليب هو الرحمة والغفران التى يقدمها للانسان في المزمور الـ103، مشيرا إلى أنه العهد القديم سارة زوجة طوبيا، فقالت "أرحمنا يا الله أرحمنا حتى نشيخ كلنا في عافية"، واستجاب لها الله.


البابا تواضروس الثاني يستقبل 3 كهنة شاركوا في زيارة للفاتيكان فبراير الماضى
البابا تواضروس الثاني يستقبل 3 كهنة شاركوا في زيارة للفاتيكان فبراير الماضى
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