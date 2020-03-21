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رياضة

أحمد الشناوي: أستطيع العودة لمنتخب مصر.. ولكن لست ضيف شرف

السبت 21/مارس/2020 - 04:45 ص
أحمد الشناوي
أحمد الشناوي
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محمد رشاد
أكد أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أنه ما زال يرغب في العودة لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه لم يحقق سوى نصف أحلامه حتى الآن.

وقال الشناوي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "أنا لم أقدم سوى نصف أحلامي التي أردت تحقيقها، حققت نصف أحلامي من خلال البطولات التي حصدتها مع الزمالك أو المنتخب، ولكن لم يتحقق النصف الآخر".

وأكمل: "أتمنى بالتأكيد العودة للمنتخب وأستطيع العودة، ولن أكون ضيف شرف، لعبت 34 مباراة مع المنتخب وأعد ثاني حارس خلف الحضري في العصر الحديث، ولكن هذا الرقم غير كاف".
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