أحمد الشناوي: أستطيع العودة لمنتخب مصر.. ولكن لست ضيف شرف

أكد أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أنه ما زال يرغب في العودة لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه لم يحقق سوى نصف أحلامه حتى الآن.





وقال الشناوي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "أنا لم أقدم سوى نصف أحلامي التي أردت تحقيقها، حققت نصف أحلامي من خلال البطولات التي حصدتها مع الزمالك أو المنتخب، ولكن لم يتحقق النصف الآخر".



