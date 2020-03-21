AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مني زكي: لن أفكر في الاعتزال طالما في العمر بقية.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 03:15 ص
منى زكي
منى زكي
Advertisements
محمد حليم قنديل
قالت الفنانة مني زكي، إنها بعد تقدمها في العمر ٢٥ عاما أصبحت تشبة لعمتها أخت والدها لانها لديها ملامح من عماتها.
واضافت الفنانة مني زكي خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "حكايتي مع الزمان" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، انها تري نفسها بعد ٢٥ سنة من الان جالسة مع صديقاتها وترقص معها ويتحدثون في اشياء كثيرة.

وتابعت الفنانة مني زكي، أنها لم تفكر في اعتزال الفن والتمثيل نهائيا مهما تقدم بها العمر، قائلة " طالما ربنا مديني الصحة هشتغل لان الشغل دا ليا انا لوحدي وبس".

وتعتمد فكرة البرنامج على ظهور الضيوف في مراحل عمرية مختلفة، الأولى بمرحلة الشباب، ثم يتمّ وضع ماكياج خاص ليكونا في سن الـ60، وبعدها يتمّ وضع ماكياج آخر ليصبحا في سن الـ80.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إعلان خطوبتها.. 10 صور تكشف جمال وأناقة ديانا كرزون.. شاهد

قصة حب جمعت سامية جمال وفريد الأطرش وأنهاها الملك فاروق

ترشيحاتنا

منى زكي تجهش بالبكاء أثناء حديثها عن تكريمها بعد 50 سنة.. شاهد

ماتغلطوش غلطتي.. مصرية مصابة بكورونا تبكي وتحذر المواطنين من داخل الحجر الصحي.. شاهد

أسعار السيارات الألمانية في مصر.. صور

وزير التعليم: خبر سار لطلاب الشهادات الدولية قريبا.. وسنودع الثانوية التقليدية هذا العام .. وجار التفاوض لحل أزمة مصروفات المدارس الخاصة

أخبار 24 ساعة.. ارتفاع عدد إصابات ووفيات كورونا في مصر.. قرار سعودي جديد لمواجهة الفيروس.. بشرى بخصوص مصاريف المدارس الخاصة

هذه المحافظات معرضة لطقس سيئ.. ننشر خريطة الأمطار من الجمعة إلى الأحد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذير الصحة من الوصول ل 1000حالة.. 20 نصيحة للوقاية من كورونا

مش لاقية أكل.. شاهد ممرضة بريطانية تبكي بهستيريا بعد 48 ساعة مناوبة لكورونا

بـ 5 إطلالات.. زوجة ماجد المصري تحتفل بعيد الأم مع والدتها