مني زكي: لن أفكر في الاعتزال طالما في العمر بقية.. فيديو

قالت الفنانة مني زكي، إنها بعد تقدمها في العمر ٢٥ عاما أصبحت تشبة لعمتها أخت والدها لانها لديها ملامح من عماتها.

واضافت الفنانة مني زكي خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "حكايتي مع الزمان" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، انها تري نفسها بعد ٢٥ سنة من الان جالسة مع صديقاتها وترقص معها ويتحدثون في اشياء كثيرة.





وتابعت الفنانة مني زكي، أنها لم تفكر في اعتزال الفن والتمثيل نهائيا مهما تقدم بها العمر، قائلة " طالما ربنا مديني الصحة هشتغل لان الشغل دا ليا انا لوحدي وبس".



