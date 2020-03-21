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أخبار العالم

المغرب.. ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 86 حالة

السبت 21/مارس/2020 - 02:18 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى 86 حالة. 

ومساء الخميس، أعلنت السلطات المغربية حالة الطوارئ الصحية، وتقييد الحركة فى البلاد، ابتداء من السادسة مساء غدا الجمعة إلى أجل غير مسمى، كوسيلة "لا محيد عنها" لإبقاء فيروس كورونا المستجد تحت السيطرة.

وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية إن معظم الأشخاص سيكون بوسعهم مغادرة منازلهم لشراء الأغذية أو الأدوية لكن الموظفين الذين تقتضي الضرورة تواجدهم في أماكن العمل، والعمال في القطاعات المهمة، سيحصلون على تصاريح تسمح لهم بالذهاب إلى العمل.

وأضاف البيان أنه حفاظا على صحة وسلامة المجتمع المغربي وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس كورونا المستجد، تقرر إعلان "حالة الطوارئ الصحية" وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.

وأشار إلى أن حالة الطوارئ الصحية لاتعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة وفق حالات محددة.
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