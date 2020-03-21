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تعليم

وزير التعليم: خبر سار لطلاب الشهادات الدولية قريبا.. وسنودع الثانوية التقليدية هذا العام .. وجار التفاوض لحل أزمة مصروفات المدارس الخاصة

السبت 21/مارس/2020 - 02:31 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يطمئن الرأي العام بأن المعلمين المصريين جاهزين لتطبيق فكرة التعلم عن بعد والتواصل مع الطلاب عبر المنصة الإلكترونية الجديدة.

وقال وزير التربية والتعليم: مش عايز الناس تقلق من ده ، لأن ده الشغل بتاعنا ودايما إحنا بنعمله.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة حققت نجاحات عديدة على مدار العامين الماضيين، أدت  إلى أن يكون لدينا الان بنية تكنولوجية تسمح لنا بأن نمتحن طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي إلكترونيا عبر التابلت من منازلهم هذا العام، مع العلم أن إجمالي عدد هؤلاء الطلاب مليون و 200 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة واجهت حملات تشكيك كثيرة في كل خطوة كانت تخطوها على طريق التطوير خلال الفترة الماضية، وقال : مع ذلك نثبت نجاحنا كل مرة، ولذا يحق لنا أن نكتسب بعض الثقة الان.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة حققت انجازا كبيرًا في 4 أيام فقط وهو انشاء و تشغيل منصة ذاكر الالكترونية ، مشيرًا إلى أنه بمجرد تطبيق قرار تعليق الدراسة من يوم 15 مارس، بدأت الوزارة تتحرك فورا لبناء هذه المكتبة الرقمية الضخمة التي خرجت للنور يوم 19 مارس 2020.

وقال وزير التربية والتعليم: إن المكتبة الرقمية ذاكر ليست كما يظن البعض هي نفسها بنك المعرفة ولكنها مكتبة موازية لبنك المعرفة، تم بناء محتواها من داخل بنك المعرفة ولكن تم ترتيبه في شكل يسمح لأن يذهب له الناس بيسر وسهولة بدون الحاجة لعمل حساب بكلمة مرور.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة أنجزت ايضا انجاز آخر إلى جانب المكتبة الرقمية ذاكر، يتمثل في انشاء منصة ايدمودو للتواصل بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، وهي اول منصة رقمية مصرية يتم انشاءها لهذا الهدف.

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن السيستم الخاص بهذه المنصة مصمم لكي يتحمل ضغط دخول عدد كبير من الطلاب والمعلمين واولياء الامور ، لافتا إلى أن الخوادم الخاصة بهذه المنصة تم وضعها في نقاط مختلفة حتى لا يتأثر النظام الخاص بالمنصة.

وردًا على الاستفسارات التي تم طرحها من اولياء الامور بشأن كيفية تطبيق نظام المشروعات البحثية في تقييم طلاب صفوف النقل ، قال الوزير : مش هانعرض الاولاد للخطر ومش هانحرمهم من استكمال العام الدراسي بشكل مناسب ، ونؤكد ان كل التفاصيل الخاصة بكيفية اعداد وتقديم المشروعات البحثية سنرد عليها بعد أسبوع ، ولذا فنحن نناشد اولياء الامور الهدوء و الصبر لمدة اسبوع واحد حتى نشرح الامر في وقته "بس محتاجين وقت نشتغل"

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم عمل فيديوهات تشرح كيفية استخدام المكتبة الرقمية "ذاكر" وكيفية استخدام منصة التواصل ايدمودو ، وكيفية استقبال الكود الخاص بالمشروع.

وبخصوص طلاب الشهادات العامة .. قال وزير التربية والتعليم ، ان دفعة 3 ثانوي هذا العام هي آخر دفعة ستمتحن بنظام الثانوية العامة القديم ، مشيرًا إلى أن طلاب الثانوية العامة سيجدوا محتوى دراسي يفيدهم في كل من القنوات التعليمية ، وموقع وزارة التربية والتعليم ، والمكتبة الرقمية .

وأضاف وزير التربية والتعليم أن طلاب الثانوية العامة في النظام التقليدي القديم ، كانوا يعتمدوا على الدروس الخصوصية لتحفيظهم او تدريبهم على حل اسئلة متوقعة، ولكن دفعة العام الحالي هي اخر دفعة تدرس بهذا النظام القديم.

وأعلن وزير التربية والتعليم ، أنه لم يعد للدروس الخصوصية مكان في مجتمعنا، فلابد أن يعود التعليم للمدرسة

وفيما يخص طلاب التعليم الفني، فقد أوضح وزير التربية والتعليم أنه سيتم التشاور وسيتم حسم مصير طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي بمدارس التعليم الفني بالتزامن مع تعليق الدراسة ، مؤكدًا أنه سيتم إعلان القرار النهائي يوم الأحد او الاثنين القادم على اقصى تقدير.

وفيما يخص مطالبات أولياء الأمور بمحاولة استرداد جزء من مصروفات المدارس الخاصة في ظل تعليق الدراسة، قال الوزير : عندنا مسئولين عن الخاص والدولي يبحثوا الأمر مع أصحاب المدارس الخاصة حيث يتم حاليا إجراء مفاوضات في هذا الشأن، وسيتم البت في الامر خلال الاسبوع او العشر ايام القادمة.

وبالنسبة لمصير امتحانات طلاب الشهادات الدولية في مصر، في بكرة اجتماع في المجلس الاعلى للجامعات مع الدكتور خالد عبد الغفار لبحث كيفية مساعدة طلاب الشهادات الدولية يتم قبولهم في الجامعة في ضوء الظروف الحالية وسنجد حلولا لهم وسنعلنها الاسبوع القادم.
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