طبيب الصدر المعافى من كورونا: 3 أقراص من دواء هيدروكين لعلاج الملاريا قضت على المرض

قال الدكتور أحمد محمد عبد الله استشارى الأمراض الصدرية بمستشفى الصدر بدمياط عن سعادته بعد تماثله للشفاء، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد نتيجة مخالطته لمرضاه مصابى كورونا بالحجر الصحى المحدد من قبل وزارة الصحة، وتم احتجازه بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.





وأكد الاستشاري أن الفضل فى الأول يرجع الى لله سبحانه وتعالى فى شفائى قائلا: أخذ 3 أقراص يوميا من دواء هيدروكين "Hydroquin"، الخاصة لعلاج الملاريا والتهاب الروماتيزم أو الروماتويد كانت كفيلة بالقضاء على فيروس كورونا من داخل جسدى.





ووجه عبد الله، الشكر لأفراد الطاقم الطبى بمستشفى أبو خليفة، وصفها بمستشفى عالمي قدم خدمة طبية مميزة، لافتنا أنه لم يكن قلقا من حالته، قائلا: بالفعل تأثرت بالأدوية ولكن الحمد لله الذى عافانى منه، و رغم إصابتي كنت حريصا على معرفة الحالة الطبية للمصابين وخاصة من أبناء دمياط، مبشرا بتحسن حالتهم.

كما وجه عبد الله رسالة للمواطنين بتوخى الحذر والبعد عن أماكن التجمعات التى قد تنقل المرض، حيث أن هذا المرض يجب أن يكون شعارها لا إفراط ولا تفريط حتى نعبر هذه الأزمة.





وعن بداية إصابته قال الاستشارى: " تم سحب عينة منى بعد ما كنت أمارس عملي وقمت بالاختلاط بالمرضى المشتبه بهم الذين اتوا الى المستشفى منذ 10 أيام، وفى تلك الأثناء فحصت أكثر من حالة يشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا وسحبنا عينات أرسلناها للتحليل بالمعامل المركزية، ولهذا لزم المسح وسحب العينات منى كطبيب مخالط للحالة ومن جميع المخالطين لها بالمستشفى، وجاءت النتيجة ايجابية بالنسبة لى ووقت ظهور النتيجة كنت في منزلي بمدينة دمياط الجديدة وتم الاتصال بى من قبل مديرية الصحة بدمياط وابلاغي بأنه خلال ساعة سيتم إرسال الإسعاف لنقلى، فقلت لهم أنا سوف آتي بنفسي من دمياط الجديدة وسأتى للمستشفى وسأقابل الإسعاف بمدينة دمياط، وتوجهت مع بعض الحالات التى جاءت نتيجتهم ايجابية أيضا من أبناء دمياط الى مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية للخضوع للعزل بالحجر الصحى، تم سحب عينتين منى وجاءت النتيجة سلبية وبالتالي خرجت اليوم ، وحرصا على سلامة المرضى سأمكث بمنزلى لمدة أسبوع ولن أخالط أحدا لأن مناعتى ضعيفة حاليا.



