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رياضة

نجم بيراميدز يعلن تجديد تعاقده لمدة أربع مواسم

السبت 21/مارس/2020 - 04:27 ص
بيراميدز
بيراميدز
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محمد رشاد
أعلن لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تجديد تعاقده مع النادي لأربع سنوات مقبلة.

وقال محمد نبيل دونجا لاعب بيراميدز لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورت": "كان يتبقى لي موسم واحد فقط في تعاقدي والنادي أبدى رغبته في تجديد تعاقدي ، جددت تعاقدى منذ فترة لأربع سنوات".

وأضاف "أنا سعيد في بيراميدز وأشعر بالراحة وأركز معه بقوة في كل البطولات والكونفدرالية تحديدا ، رحيلي عن النادي يكون عن طريق الإدارة هذا ليس شأني".

وشارك دونجا الموسم الجاري مع بيراميدز في 23 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا.
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