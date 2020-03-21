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رياضة

مدرب الرجاء المغربي يضع إدارة الفريق فى ورطه بسبب نجم الزمالك.. تفاصيل

السبت 21/مارس/2020 - 05:31 ص
الرجاء البيضاوي المغربي
الرجاء البيضاوي المغربي
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محمد رشاد
شدد جمال سلامي المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي على ضرورة مشاركة حميد أحداد أمام الزمالك، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك نظيره الرجاء في الأول أو الثاني من شهر مايو المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مدرب الرجاء  في تصريحاته مع جريدة الصباح المغربية : "حميد أحداد من اللاعبين المهمين الذين يُعتمد عليهم كثيرا في المباريات ، أحداد نجح في تسجيل أهداف حاسمة للخضر. مشاركته أمام الزمالك ضرورية بكل تأكيد".

وبخصوص الشرط الجزائي في عقد أحداد المرتبط بدفع قيمة في حالة إشراكه أمام الزمالك، قال المدرب: "المسألة تخص مسؤولي الرجاء ، إذا كان هناك بند في عقد أحداد، فلابد من أداء المبلغ. الرجاء سيكون في حاجة لخدماته أمام الزمالك".

وأتم "أتمنى أن يكون في أفضل أحواله من أجل تقديم أفضل ما لديه لمساعدتنا".

أحداد انتقل إلى الزمالك في صيف 2018 قادما من الدفاع الحسني الجديدي، وبعد موسم واحد في القلعة البيضاء، خرج معارا إلى الرجاء.
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