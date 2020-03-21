شوبير: حسام عاشور كان يشعر بأن الأهلي لن يجدد له وإكرامي اتخذ القرار الصحيح

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي انتهت علاقته بناديه بنهاية الموسم الحالي عقب إبلاغ إدارة النادي اللاعب بعدم التجديد له ، كان يشعر بالقلق منذ فترة وأن إدارة الأهلي لن تقوم بتجديد تعاقدها معه.

وأضاف شوبير في تصريحات عبر برنامج ملعب اون تايم سبورت على قناة اون تايم سبورت : التقيت مع حسام عاشور منذ فترة في إحدى حفلات التكريم واكد لي انه يمتلك قدرة على الاستمرار في الملاعب لمدة 3 مواسم مقبلة وأنه يشعر بالقلق من عدم التجديد وان هناك نية لعدم وجوده بسبب عدم مشاركته حتى في المباريات السهلة وآخرها كان وقتها مباراة طنطا.

فيما كشف أحمد شوبير كواليس ملف عدم تجديد الأهلي لعقد شريف إكرامي حارس مرمي الفريق عقب إعلان الأهلي القرار النهائي رسميا اليوم.

وقال شوبير عبر برنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت انه التقى مع شريف إكرامي في النادي الأهلي عقب قيام الأخير بكتابة تدوينات على موقع التغريدات تويتر تفيد بأن الموسم الحالي هو الأخير له مع الأهلي، وأكد شوبير أن إكرامي كان قراره واضحا بالرحيل عن الأهلي بعدما شعر بأن مسئولي الأهلي تأخروا في فتح المفاوضات للتجديد له فضلا عن وصول معلومات لاكرامي بوجود مفاوضات مع بعض الحراس للتعاقد معهم في الموسم الجديد.