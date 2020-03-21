AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسالة مؤثرة من نجم الزمالك لوالدته فى عيد الأم

السبت 21/مارس/2020 - 06:43 ص
ابو جبل و كارتيرون
ابو جبل و كارتيرون
Advertisements
محمد رشاد
نشر محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني رسالة تهنئة لوالدته بمناسبة عيد الأم الذي يحل اليوم 21 مارس ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب جنش مهنئا والدته : أقسم لكي يا" أمي " لو لم يكن السجود. ..لله وحده "" لركعت لكي حبا ""'......❤🙏❤ كل سنة وانتي طيبة يا ست الحبايب (❤أمي❤)

أبو جبل نجح في تثبيت أقدامه مع الفريق الأبيض بقوة في ظل اعتماد باتريس كارتيرون المدير الفني عليه كأساسي في المباريات الأخيرة والتي أثبت جدارته من خلالها في حراسة عرين الزمالك ليدخل بقوة في حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، كما كان نجم اللقاء الأول في مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي ، بعدما نجح في الدفاع عن عرين فريقه طوال أحداث اللقاء وانتهى لصالح الأبيض بركلات الجزاء ليحسم النتيجة لصالح فريقه 4/3.
رسالة مؤثرة من نجم الزمالك لوالدته فى عيد الأم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبو جبل يتألق .. ملخص ثنائية الزمالك في مباراة الجونة .. فيديو

عقب استبعاده من قائمة الزمالك.. أبوجبل يوجه رسالة لوالدته احتفالاً بعيد ميلاده

أفراح فى الزمالك.. لاعبو الأبيض يحتفلون مع الجماهير بعد الفوز على الترجي

لاعبو الزمالك يتسلمون ميداليات البطل وشيكابالا يرفع كأس السوبر الإفريقي

هابي فلانتين.. كارتيرون أول مدرب يفوز بكأس السوبر الأفريقي مرتين على التوالي

الزمالك يحصل على 200 ألف دولار بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. حقيقة إصابة هيفاء وهبي بـ فيروس كورونا.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجأة

وزير الصحة الكويتي يوجه رساله للمواطنين بشأن كورونا.. تعرف عليها

شاهد.. معركة مرعبة بين نمس وحية كوبرا ضخمة... فيديو

شاهد.. منى زكي بعد 50 سنة

صحيفة إنجليزية: هذا النادي الأنسب لمحمد صلاح في البريميرليج

شاهد .. أحدث ظهور لريهام حجاج برفقة زوجها في المنزل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن أناقة إسراء عبد الفتاح فى عيد ميلادها

بسيلفى .. منى ممدوح تحتفل بعيد الأم برسالة لوالدتها المتوفية

شاهد.. معركة مرعبة بين نمس وحية كوبرا ضخمة... فيديو