رسالة مؤثرة من نجم الزمالك لوالدته فى عيد الأم

نشر محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني رسالة تهنئة لوالدته بمناسبة عيد الأم الذي يحل اليوم 21 مارس ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وكتب جنش مهنئا والدته : أقسم لكي يا" أمي " لو لم يكن السجود. ..لله وحده "" لركعت لكي حبا ""'......❤🙏❤ كل سنة وانتي طيبة يا ست الحبايب (❤أمي❤)
أبو جبل نجح في تثبيت أقدامه مع الفريق الأبيض بقوة في ظل اعتماد باتريس كارتيرون المدير الفني عليه كأساسي في المباريات الأخيرة والتي أثبت جدارته من خلالها في حراسة عرين الزمالك ليدخل بقوة في حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، كما كان نجم اللقاء الأول في مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي ، بعدما نجح في الدفاع عن عرين فريقه طوال أحداث اللقاء وانتهى لصالح الأبيض بركلات الجزاء ليحسم النتيجة لصالح فريقه 4/3.