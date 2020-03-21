رسالة مؤثرة من نجم الزمالك لوالدته فى عيد الأم

نشر محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني رسالة تهنئة لوالدته بمناسبة عيد الأم الذي يحل اليوم 21 مارس ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





وكتب جنش مهنئا والدته : أقسم لكي يا" أمي " لو لم يكن السجود. ..لله وحده "" لركعت لكي حبا ""'......❤🙏❤ كل سنة وانتي طيبة يا ست الحبايب (❤أمي❤)



