أخبار الفن.. محمود العسيلى يتحدى قرار حظر التجمعات.. والنجوم يتسابقون لعمل الخير

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

على الرغم من القرارات العاجلة والمستمرة التى تتخذها الحكومة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، شارك المطرب محمود العسيلى فى إحياء أحد الأفراح خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت فى أحد الفنادق، والتى شهدت تكدسا كبيرا من قبل المدعوين.





وافقت شبكة نتفليكس على تخفيض جودة المحتوى الخاص بها فى دول الإتحاد الأوروبى لتخفيف الضغط على شبكة الإنترنت، بعد ارتفاع أعداد المشاهدين نظرا للحظر الصحى المتبع فى كثير من الدول بالقارة العجوز بعد تفشى فيروس كورونا المستجد.





على الرغم من القرارات العاجلة والمستمرة التى تتخذها الحكومة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، شارك المطرب محمود العسيلى فى إحياء أحد الأفراح خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت فى أحد الفنادق، والتى شهدت تكدسا كبيرا من قبل المدعويين.



