بسبب كورونا النجوم يتسابقون فى تحدى الخير.. تامر حسني يتكفل بـ 400 أسرة.. والسقا يتحدى عمرو دياب

شارك عدد من الفنانين فى تحدى الخير ضمن إحدى الحملات فى مواجهة فيروس كورونا والتي تهدف إلى التكفل بمصاريف بعض الأسر التي مصدر عيشها الوحيد هو الدخل اليومي مما يساعدهم في البقاء في منازلهم من أجل محاربة فيروس كورونا.





ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي أبرز النجوم الذين شاركوا في تحدي الخير.

ويعتبر الفنان تامر حسنى، من أكثر الفنانين الذين شاركوا في تحدي الخير، الذي أعلن عن تكفله بـ ٤٠٠ أسرة والفنان احمد رزق الذى تكفل بـ ٣٠ أسرة ، والفنانة منى زكى تكفلت بـ ٨٠ أسرة.





كما شارك الفنان عمرو يوسف، في تحدي الخير، الذى تكفل بـ ١٠٠ أسرة والفنان هشام ماجد تكفل ب ٨٠ أسرة، وتكفل الفنان شيكو بـ ٥٠ أسرة وتولى الفنان أحمد فهمى ٥٠ أسرة.





منى زكي

وشاركت منى زكي فى تحدي الخير بدعم٨٠ أسرة محتاجة، معها في سباق الخير من أجل التكفل بأكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة والتي تعاني ماليًا خلال فترة محاربة فيروس كورونا





ورشحت منى زكي معها نجوم الفن في "تحدي الخير" على رأسهم زوجها النجم أحمد حلمي و كريم عبد العزيز ومنه شلبي لكي يدعموا بأكبر عدد ممكن من الأسر التي تعمل اعتمادا على القوت اليومي.





أمير كرارة

أعلن الفنان أمير كرارة، عن قبوله تحدي الخير، الذي قام الفنانين بخوضه خلال الساعات القليلة الماضية في محاولة منهم لتخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة.

نشر أمير كرارة، فيديو له عبر حسابه الرسمي على "الانستجرام" وقال من خلاله: "صباح الفل عليكوا .. صحيت لاقيت نفسي محطوط في كذا تحدي .. وأنا قبلت التحدي من عمرو يوسف .. وأحمد داوود .. ومحمود كهربا .. وإسلام جمال .. هتكفل بـ 50 أسرة في رمضان الجاي".





أحمد السقا

وانضم الفنان أحمد السقا، إلى تحدي الخير، حيث أعلن من خلال حسابه الرسمي على "الأنستجرام" تكفله بـ 70 أسرة.

قال أحمد السقا، من خلال الفيديو: "تحياتي لشعب مصر واهل مصر كلهم .. أنا بلبي دعوة صديقي تامر حسني وعمرو يوسف إن شاء الله ربنا يقدرني وهتكفل بـ 70 أسرة .. وأوجه الدعوة لـ عمرو دياب وشيرين عبدالوهاب وغادة عبدالرازق وكل أصدقائي اللي بيحبوا مصر يمكن أكتر مني كمان".





هنا الزاهد

أعلنت هنا الزاهد ، عن قبول تحدي الخير، الذي يخوضه الفنانون خلال الساعات القليلة الماضية في محاولة منهم لتخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة من السيول.

نشرت هنا الزاهد، فيديو لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وقالت من خلاله: "أنا قبلت التحدي وهتكفل بـ 50 أسرة وبتحدى روبى و ويزو وسلمى ابو ضيف".





محمد حفظي

أعلن المنتج محمد حفظي عن مشاركته فى تحدى الخير من خلال مقطع فيديو بحسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام"، وقال حفظي من خلال الفيديو "أنا قبلت التحدي وبتحدي يسرا وطارق الجنايني".



ويزو - نجمة مسرح مصر