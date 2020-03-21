بسبب كورونا النجوم يتسابقون فى تحدى الخير.. تامر حسني يتكفل بـ 400 أسرة.. والسقا يتحدى عمرو دياب

شارك عدد من الفنانين فى تحدى الخير ضمن إحدى الحملات فى مواجهة فيروس كورونا والتي تهدف إلى التكفل بمصاريف بعض الأسر التي مصدر عيشها الوحيد هو الدخل اليومي مما يساعدهم في البقاء في منازلهم من أجل محاربة فيروس كورونا.
ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي أبرز النجوم الذين شاركوا في تحدي الخير.
ويعتبر الفنان تامر حسنى، من أكثر الفنانين الذين شاركوا في تحدي الخير، الذي أعلن عن تكفله بـ ٤٠٠ أسرة والفنان احمد رزق الذى تكفل بـ ٣٠ أسرة ، والفنانة منى زكى تكفلت بـ ٨٠ أسرة.
كما شارك الفنان عمرو يوسف، في تحدي الخير، الذى تكفل بـ ١٠٠ أسرة والفنان هشام ماجد تكفل ب ٨٠ أسرة، وتكفل الفنان شيكو بـ ٥٠ أسرة وتولى الفنان أحمد فهمى ٥٠ أسرة.
منى زكي
وشاركت منى زكي فى تحدي الخير بدعم٨٠ أسرة محتاجة، معها في سباق الخير من أجل التكفل بأكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة والتي تعاني ماليًا خلال فترة محاربة فيروس كورونا
ورشحت منى زكي معها نجوم الفن في "تحدي الخير" على رأسهم زوجها النجم أحمد حلمي و كريم عبد العزيز ومنه شلبي لكي يدعموا بأكبر عدد ممكن من الأسر التي تعمل اعتمادا على القوت اليومي.
أمير كرارة
أعلن الفنان أمير كرارة، عن قبوله تحدي الخير، الذي قام الفنانين بخوضه خلال الساعات القليلة الماضية في محاولة منهم لتخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة.
نشر أمير كرارة، فيديو له عبر حسابه الرسمي على "الانستجرام" وقال من خلاله: "صباح الفل عليكوا .. صحيت لاقيت نفسي محطوط في كذا تحدي .. وأنا قبلت التحدي من عمرو يوسف .. وأحمد داوود .. ومحمود كهربا .. وإسلام جمال .. هتكفل بـ 50 أسرة في رمضان الجاي".
أحمد السقا
وانضم الفنان أحمد السقا، إلى تحدي الخير، حيث أعلن من خلال حسابه الرسمي على "الأنستجرام" تكفله بـ 70 أسرة.
قال أحمد السقا، من خلال الفيديو: "تحياتي لشعب مصر واهل مصر كلهم .. أنا بلبي دعوة صديقي تامر حسني وعمرو يوسف إن شاء الله ربنا يقدرني وهتكفل بـ 70 أسرة .. وأوجه الدعوة لـ عمرو دياب وشيرين عبدالوهاب وغادة عبدالرازق وكل أصدقائي اللي بيحبوا مصر يمكن أكتر مني كمان".
هنا الزاهد
أعلنت هنا الزاهد ، عن قبول تحدي الخير، الذي يخوضه الفنانون خلال الساعات القليلة الماضية في محاولة منهم لتخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة من السيول.
نشرت هنا الزاهد، فيديو لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وقالت من خلاله: "أنا قبلت التحدي وهتكفل بـ 50 أسرة وبتحدى روبى و ويزو وسلمى ابو ضيف".
محمد حفظي
أعلن المنتج محمد حفظي عن مشاركته فى تحدى الخير من خلال مقطع فيديو بحسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام"، وقال حفظي من خلال الفيديو "أنا قبلت التحدي وبتحدي يسرا وطارق الجنايني".
ويزو - نجمة مسرح مصر
أعلنت الفنانة ويزو نجمة مسرح مصر مشاركتها في «تحدي الخير»، الذي أطلقه عدد من الفنانين ولاعبي كرة القدم، لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الأسر المتضررة.
ونشرت ويزو فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» قالت فيه: «أنا قبلت التحدي يا هنا الزاهد وهاتولي ٥٠ أسرة الشهر دا .. بتحدي حمدى الميرغنى واسراء عبد الفتاح".
أنغام
أعلنت الفنانة أنغام مشاركته في «تحدي الخير»، الذي أطلقه عدد من الفنانين ولاعبي كرة القدم، لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الأسر المتضررة.
ونشرت أنغام فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» قالت فيه: «انا قبلت التحدي امير طعيمة و هتولي 80 اسرة الشهر دا".
غادة عبد الرازق
نشرت الفنانة غادة عبد الرازق مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، أعلنت من خلالها استجابتها لدعوة الفنان أحمد السقا، في تحدي الخير، والتكفل بمصاريف 100 أسرة غير قادرة خلال فترة الحجر المنزلي لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
ووجهت غادة عبد الرازق، الدعوى للفنانين: "فيفي عبده ونيللي كريم وهند صبري"، للانضمام إلى تحدي الخير، والمساعدة في مجابهة فيروس كورونا المستجد.
هند صبرى
أعلنت الفنانة هند صبرى مشاركتها في «تحدي الخير»، الذي أطلقه عدد من الفنانين ولاعبي كرة القدم، لمواجهة الأثار السلبية لفيروس كورونا على الأسر المتضررة.
ونشرت هند صبرى فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» قالت فيه: «أنا قبلت التحدي عمرو يوسف وهتولي 100 عائلة الشهر دا".
دينا الشربيني
نشرت الفنانة دينا الشربيني، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه تعلن قبول تحدي الفنان أحمد داود، والمشاركة في تحدي الخير لمساعدة الأسر غير القادرة خلال شهر في فترة الحجر المنزلي لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
وأعلنت دينا الشربيني، من خلال الفيديو الذي نشرته، عن تكفلها بمساعدة 100 أسرة، ونقل التحدي إلى "كندة علوش وشيرين رضا وروبي وغادة عادل وأحمد مالك والمنتج محمد حفظي".
أكرم حسنى
أعلن الفنان أكرم حسنى عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، عن مشاركته فى تحدى الخير لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الأسر المتضررة.
نشر "أكرم" مقطع فيديو أعلن من خلاله استجابته لدعوة الفنان أحمد فهمى، في تحدي الخير، والتكفل بمصاريف 50 أسرة غير قادرة خلال فترة الحجر المنزلي لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.