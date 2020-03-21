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رياضة

الاتحاد الإنجليزي يفكر في إلغاء بطولات الكأس الموسم المقبل بسبب كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 07:10 ص
الاتحاد الإنجليزي
الاتحاد الإنجليزي
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محمد رشاد
يفكر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في إلغاء منافسات الكأس المحلية، في الموسم المقبل، بسبب الإرتباك الذي تسبب به فيروس كورونا على الموسم الحالي.

وتوقفت الدوريات في مختلف أنحاء العالم، في الفترة الحالية، بسبب تفشي فيروس كورونا المميت.

وكان من المفترض أن يعود الدوري الإنجليزي يوم 4 أبريل المقبل، ولكن الرابطة قررت مد فترة التوقف حتى 30 أبريل.

وذكرت صحيفة "مترو" الإنجليزية أن هناك اتجاه لدى الاتحاد الإنجليزي لإلغاء منافسات الكأس المحلية في الموسم القادم، أي بطولتي كأس رابطة الأندية الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وأوضحت أن السبب في ذلك يعود إلى أن توقف الدوري في الوقت الحالي يعني عدم إنهائه في الوقت المحدد له سلفًا، ومن ثم فإن ذلك سيؤثر على بداية الموسم الجديد.

وأشارت إلى إن إلغاء بطولتي كأس الاتحاد وكأس الرابطة سيمنح الاتحاد الإنجليزي مساحة كبيرة لتدارك أزمة تكدس المباريات في الموسم القادم، خاصة مع تأجيل بطولة يورو 2020 لتُقام في 2021.

وأفادت أنه بالرغم من ذلك، فإن اتخاذ هذا القرار ليس بالسهل خاصة أن كأس الاتحاد الإنجليزي له تاريخ طويل في المملكة المتحدة وهو أقدم مسابقة للكأس في كرة القدم العالمية، ويعود تاريخه إلى عام 1872.
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