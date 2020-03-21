AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بكره بيخلص هالكابوس .. قصة أغنية جددت الأمل في تخطي أزمة الكورونا

السبت 21/مارس/2020 - 09:33 ص
آيه عاطف
حظت أغنية "يوما ما" للفنانة جوليا بطرس على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداولها على نطاق واسع، خلال الايام القليلة الماضية، وذلك بسبب الكلمات التي تحمل رسالة أمل لتخطي أزمة تفشي فيروس كورونا الراهنة والتي يمر بها العالم، وذلك على الرغم من طرح الأغنية منذ ما يقرب من 8 سنوات، حيث عبرت كلماتها بشكل حقيقي عن الوضع الحالي.

وقام العديد من رواد السوشيال ميديا، والفنانين بإستخدام كلمات الأغنية، لنشرها عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة منهم لبعث الأمل في النفوس، خاصة بعد إنتشار صورة لمصاب بفيروس كورونا في وهان بالصين، وهو يرقد على السرير بصحبة الطبيب المعالج، ليرى غروب الشمس ربما للمرة الأخيرة في حياته.

تقول كلمات الأغنية :"على رغم الجو المشحون تبعًا للظرف المرهون .. مطرح ماعيونك بتكون بحلم شوفك يومًا ما .. بكرة بيخلص هالكابوس بدل الشمس بتضوي شموس .. وعلى أرض الوطن المحروس راح نتلاقى يومًا ما .. مع إنه وضعك مهزوز ومرات بحسك نرفوز.. لازم تعقل مابيجوز إذا مو هلأ يومًا ما .. بعدك مهضوم ومحتال واللي مثلك صارو قلال .. كيف مابرمت هل الأحوال بدي حبك يومًا ما".

أغنية "يوما ما" كلمات الشاعر فادي الراعي، وألحان زياد بطرس، وتوزيع ميشال فاضل، وهي أغنية من أغاني ألبوم: يومًا ما .. إنتاج عام 2012".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد يوم من طرحها .. سقف لـ رامي جمال تحقق المليون الأول

بعد 3 ملايين مشاهدة.. رامي جمال يتصدر جوجل بسبب أغنية سقف

إيدي وجعتني من كتر التصفيق.. عمرو السولية يوجه رسالة لـ رامي جمال.. شاهد

فيديو.. هاني زكريا يتهم النساء بالنكد في أحدث أغانيه

حذف أغنية عود بطل لـ حسن شاكوش وعمر كمال من اليوتيوب

ترشيحاتنا

بالجلد الأسود.. جلسة تصوير جديدة لـ إيمان العاصي وابنتها في عيد الأم

شاهد.. مهارات هنري في تحدي المناديل الورقية

الصين: 7 وفيات ولا إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي

بكره بيخلص هالكابوس .. قصة أغنية جددت الأمل في تخطي أزمة الكورونا

فيديوجراف.. هل تحمى القفازات من كورونا؟ .. مفاجأة

زوجة علي ربيع بإطلالة أنيقة أمام البحر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار شيفروليه chevrolet اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة ..صور

فى عيد الأم.. نجمات تألقن برفقة أولادهم بنفس الملابس

أسعار شيري chery اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور