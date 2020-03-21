بكره بيخلص هالكابوس .. قصة أغنية جددت الأمل في تخطي أزمة الكورونا

حظت أغنية "يوما ما" للفنانة جوليا بطرس على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداولها على نطاق واسع، خلال الايام القليلة الماضية، وذلك بسبب الكلمات التي تحمل رسالة أمل لتخطي أزمة تفشي فيروس كورونا الراهنة والتي يمر بها العالم، وذلك على الرغم من طرح الأغنية منذ ما يقرب من 8 سنوات، حيث عبرت كلماتها بشكل حقيقي عن الوضع الحالي.
وقام العديد من رواد السوشيال ميديا، والفنانين بإستخدام كلمات الأغنية، لنشرها عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة منهم لبعث الأمل في النفوس، خاصة بعد إنتشار صورة لمصاب بفيروس كورونا في وهان بالصين، وهو يرقد على السرير بصحبة الطبيب المعالج، ليرى غروب الشمس ربما للمرة الأخيرة في حياته.
تقول كلمات الأغنية :"على رغم الجو المشحون تبعًا للظرف المرهون .. مطرح ماعيونك بتكون بحلم شوفك يومًا ما .. بكرة بيخلص هالكابوس بدل الشمس بتضوي شموس .. وعلى أرض الوطن المحروس راح نتلاقى يومًا ما .. مع إنه وضعك مهزوز ومرات بحسك نرفوز.. لازم تعقل مابيجوز إذا مو هلأ يومًا ما .. بعدك مهضوم ومحتال واللي مثلك صارو قلال .. كيف مابرمت هل الأحوال بدي حبك يومًا ما".
أغنية "يوما ما" كلمات الشاعر فادي الراعي، وألحان زياد بطرس، وتوزيع ميشال فاضل، وهي أغنية من أغاني ألبوم: يومًا ما .. إنتاج عام 2012".