بكره بيخلص هالكابوس .. قصة أغنية جددت الأمل في تخطي أزمة الكورونا





تقول كلمات الأغنية :"على رغم الجو المشحون تبعًا للظرف المرهون .. مطرح ماعيونك بتكون بحلم شوفك يومًا ما .. بكرة بيخلص هالكابوس بدل الشمس بتضوي شموس .. وعلى أرض الوطن المحروس راح نتلاقى يومًا ما .. مع إنه وضعك مهزوز ومرات بحسك نرفوز.. لازم تعقل مابيجوز إذا مو هلأ يومًا ما .. بعدك مهضوم ومحتال واللي مثلك صارو قلال .. كيف مابرمت هل الأحوال بدي حبك يومًا ما".





أغنية "يوما ما" كلمات الشاعر فادي الراعي، و ألحان زياد بطرس، و توزيع ميشال فاضل، وهي أغنية من أغاني ألبوم: يومًا ما .. إنتاج عام 2012".

وقام العديد من رواد السوشيال ميديا، والفنانين بإستخدام كلمات الأغنية، لنشرها عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة منهم لبعث الأمل في النفوس، خاصة بعد إنتشار صورة لمصاب بفيروس كورونا في وهان بالصين، وهو يرقد على السرير بصحبة الطبيب المعالج، ليرى غروب الشمس ربما للمرة الأخيرة في حياته.