ارتفاع عدد قتلى كورونا في الفلبين إلى 19 شخصا

وأعلنت السلطات في الفلبين اليوم السبت، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الإصابة بـ فيروس كورونا إلى 19 شخصا، والإصابات المؤكدة إلى نحو 262 حالة.
أبلغت وزارة الصحة الفلبينية يوم السبت (21 مارس) عن الوفاة التاسعة عشر للفيروس التاجي وقالت إن عدد الحالات المؤكدة ارتفع إلى 262 من 230 في اليوم السابق.
ووضعت الحكومة أكثر من نصف سكان البلاد تحت الحجر الصحي المنزلي لوقف انتشار الفيروس التاجي.
وأعلنت وزارة الخارجية في مانيلا أمس الأول، الخميس، توقف إصدار تأشيرات دخول للأجانب، وتمنع جميع الجنسيات من دخول البلاد لوقف انتشار الفيروس التاجي.
وقال وزير الشؤون الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين على تويتر إنه وقع على أمر بوقف إصدار التأشيرات محليا وفي جميع المناصب الأجنبية. ولم يحدد لوكسين إطارًا زمنيًا للتدابير.
وأغلقت عدة بلدان حدودها، وشددت إجراءات الحجر الصحي، وألغت الأحداث العامة الكبرى؛ من أجل كبح جماح العدوى التي صنفتها منظمة الصحة العالمية على أنها "جائحة" وأعلنت عدة مناطق بؤر على مستوى العالم، وعلى الرغم من ذلك فإن انتشار فيروس كورونا أصبح أسرع.
يستمر الفيروس التاجي الجديد في الانتشار في جميع أنحاء العالم ، مع تأكيد الحالات في أكثر من 110 دول.
وفقًا لجامعة جونز هوبكنز ، هناك ما لا يقل عن 275000 مصاب ، وتجاوز عدد القتلى 11400 شخص، حيث تم الإبلاغ عن العديد من الوفيات في أوروبا والشرق الأوسط خلال الأيام القليلة الماضية. خارج الصين ، الدول الأكثر تضررًا هي إيطاليا وإسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة وإيران.