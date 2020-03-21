ارتفاع عدد قتلى كورونا في الفلبين إلى 19 شخصا

وأعلنت السلطات في الفلبين اليوم السبت، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الإصابة بـ فيروس كورونا إلى 19 شخصا، والإصابات المؤكدة إلى نحو 262 حالة.





أبلغت وزارة الصحة الفلبينية يوم السبت (21 مارس) عن الوفاة التاسعة عشر للفيروس التاجي وقالت إن عدد الحالات المؤكدة ارتفع إلى 262 من 230 في اليوم السابق. وقالت إن عدد الحالات المؤكدة ارتفع إلى 262 من 230 في اليوم السابق.





ووضعت الحكومة أكثر من نصف سكان البلاد تحت الحجر الصحي المنزلي لوقف انتشار الفيروس التاجي.





وأعلنت وزارة الخارجية في مانيلا أمس الأول، الخميس، توقف إصدار تأشيرات دخول للأجانب، وتمنع جميع الجنسيات من دخول البلاد لوقف انتشار الفيروس التاجي.





وقال وزير الشؤون الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين على تويتر إنه وقع على أمر بوقف إصدار التأشيرات محليا وفي جميع المناصب الأجنبية. ولم يحدد لوكسين إطارًا زمنيًا للتدابير.



