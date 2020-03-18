الشرطة الاسرائيلية تلاحق هاربًا من حجر كورونا وتتهمه بنشر المرض

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، لأول مرة وسط تفشي فيروس كورونا التاجي الجديد كوفيد 19، أنها وجهت اتهامات لشخص كسر الحجر الصحي.





واعلنت قوة الشرطة، اليوم الاربعاء، انها ستوجه اتهامات ضد شخص تحدى حجر صحي وخرج من منزله ثلاث مرات على الاقل في الايام الثلاثة الماضية ، حسبما ذكرت صحيفة تايمز اوف اسرائيل.





وتسعى الشرطة إلى إبقاء الشخص المدان خلف القضبان - مع عدم وجود فرصة لكفالة - حتى تختتم إجراءات محاكمته في القضية.





وأعلن متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية أنه تم فتح 86 حالة أخرى تتعلق بأفراد يشتبه بخرقهم الحجر الصحي. وبحسب المسؤول ، يجري التحقيق مع ما لا يقل عن اثني عشر شخصًا لنشر معلومات خاطئة حول جائحة فيروس كورونا الجديد.





في حين أن الدولة لم تأمر بإغلاق كامل ، حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المواطنين على التعامل مع الوباء العالمي الناجم عن COVID-19 على محمل الجد.





وقال، بحسب ما أوردته تايمز أوف إسرائيل إن هذه ليست لعبة أطفال ، إنها ليست إجازة صيفية ، إنها مسألة حياة أو موت»





وأفادت الصحيفة بأن نحو 150 يهوديًا أرثوذكسيًا قد تحدوا أوامر وزارة الصحة بشأن التجمعات العامة وعقدوا حفل زفاف في مدينة بيت شيمش في نفس يوم خطاب نتنياهو إلى البلاد. كانت المبادئ التوجيهية التي فرضت سابقا في إسرائيل محدودة التجمعات لما لا يزيد عن 10 أفراد.





ونقلًا عن موقع باللغة العبرية «بهادري حريدم»، أشارت «تايمز أوف إسرائيل» إلى أنه تم اعتقال أربعة أشخاص على الأقل بعد الخدمة ، بما في ذلك أمريكي سافر إلى إسرائيل من الولايات المتحدة وكان من المفترض أن يكون في الحجر الصحي.





وعلى الرغم من الإجراءات الصارمة ضد أولئك الذين لا يطيعون أوامر وزارة الصحة وغيرها من النصائح ، قال نتنياهو يوم الثلاثاء أنه لا توجد خطط فورية لفرض حظر شامل.





ووفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية في 17 مارس ، أصيب ما لا يقل عن 250 إسرائيليًا بكويد 19 ، وتوفي 50 على الأقل بسبب المرض المعدي. ومع ذلك ، فإن النشرات الإخبارية لوزارة الصحة تستشهد بحالات فيروس تاجي جديدة تصل إلى 288 اعتبارًا من نشر هذه المقالة.



