روسيا توقف رحلاتها الجوية إلى الولايات المتحدة والإمارات وأوروبا ومصر

أعلنت شركة طيران "أيروفلوت" الروسية أمس، الأربعاء، تعليق رحلاتها إلى واشنطن ولوس أنجلوس وميامي ودبي وأوروبا؛ بسبب جائحة الفيروس التاجي.





وأوقفت شركة إيروفلوت مؤقتًا، الرحلات بين موسكو والمدن التالية "ميامي (الولايات المتحدة) من 29 مارس إلى 30 أبريل 2020 ، لوس أنجلوس (الولايات المتحدة) من 29 مارس إلى 30 أبريل 2020، واشنطن (الولايات المتحدة) من 24 مارس إلى 30 بيان صحفي صدر في أبريل 2020 ، دبي (الإمارات العربية المتحدة) من 29 مارس إلى 30 أبريل 2020".





وستستمر الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة من موسكو إلى نيويورك والعودة.





كما تم تعليق الرحلات الجوية من موسكو إلى برشلونة الإسبانية ، وبودابست المجر ، وكوبنهاجن الدنماركية ، وأوسلو النرويجية ، وفرانكفورت وميونيخ الألمانية ، وفيينا النمساوية ، وارسو البولندية ، ولشبونة البرتغالية ، بالإضافة إلى القاهرة ، وبيروت اللبنانية ، وغيرها.





وستواصل شركة إيروفلوت تسيير رحلات من موسكو إلى الوجهات التالية: أمستردام ، أثينا ، برلين ، بروكسل ، بوخارست ، دبلن ، جنيف ، هلسنكي ، لندن ، مدريد ، باريس ، روما ، صوفيا ، ستوكهولم ، وزغرب.





وسجلت روسيا ما مجموعه 147 حالة مؤكدة من عدوى COVID-19 ، مع خمسة مرضى يتعافون ولا توجد وفيات حتى الآن، أمس الأربعاء ، أفاد المقر التنفيذي الذي تم إنشاؤه لرصد حالة COVID-19 عن 33 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ، منها 31 في منطقة موسكو ، وواحدة في تومسك ونوفوسيبيرسك في سيبيريا.