بعد انتشار كورونا.. سعفان يتلقى تقارير عن أحوال المصريين بالخارج.. تنظيم 4 رحلات طيران لعودة المدرسين بالكويت من 24 حتى 30 مارس الجاري.. السعودية: تجديد إقامة الوافدين في إجازات.. وتمديد التأشيرة

بعد انتشار كورونا.. سعفان يتلقى تقارير عن أحوال المصريين بالخارج

تنظيم 4 رحلات طيران لعودة المدرسين من 24 حتى 30 مارس الجاري

السعودية تقرر تجديد إقامة الوافدين المسافرون في إجازات بدون رسوم

تمديد تأشيرات الخروج والعودة لمدة 6 أشهر لمن لم يتمكنوا من العودة إلى أعمالهم

الأردن يطلق خدمة إلكترونية للابلاغ عن الاعتداء على الحقوق العمالية أو أي تهديد بالفصل

دفن أول مصري اصيب بـ"كورونا" حسب الشريعة الإسلامية في مقابر المسلمين بإيطاليا





تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.





وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير من مكاتب التمثيل العمالي بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، حيث أشار تقرير من الملحق العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، إلى أنه بعد قرار الكويت بمد تعطيل الدراسة حتى 4 أغسطس 2020 نجحت شركة مصر للطيران بالتنسيق مع الطيران المدنى بكل من مصر والكويت فى تنظيم 4 رحلات لعودة المدرسين اعتبارا من 24 مارس وحتى 30 مارس الجاري، على أن يتم الحجز بمعرفة مندوب الشركة بالقنصلية المصرية وبتعاون من جميع أعضاء البعثة.





كما تلقى وزير القوى العاملة تقريرا من المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي أوضح فيه المملكة العربية السعودية أصدرت 10 خطوات اقتصادية عاجل يستفيد منها المواطنون والمقيمون في ظل الأزمة الحالية لانتشار فيروس كورونا، منها تجديد إقامة الوافدين المسافرين في إجازات بدون رسوم في حالة انتهاء الإقامة في فترة تواجدهم بالخارج، وتمديد تأشيرات الخروج والعودة لمدة 6 أشهر لمن لم يتمكنوا من العودة إلى أعمالهم في المملكة بدون رسوم، وتجديد وثائق التأمين تلقائيًا لمدة 6 اشهر بدون رسوم جديدة، وكذا تأمين السيارات الخاص.





كما تشمل الخطوات إيقاف دفع الإيجارات المستحقة للمؤجر لمدة 6 أشهر اعتبارا من مارس الجاري، والسماح للمستأجر بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمالك حتى لو كان العقد طويل الأجل ولمدة 3 أشهر، وإيقاف العمل بنظام التوطين والتفتيش لمدة 6 أشهر.





وتلقى "سعفان" تقريرا من طلعت السيد، المستشار العمالي بعمان - الأردن، أشار فيه إلى أن المملكة أصدرت أمرًا يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، وذلك ابتداءً من الساعة السابعة صباحًا من اليوم، السبت 21 مارس الجاري، وحتى إشعار آخر، وغلق جميع المحلات في جميع المناطق، وسيتم الإعلان الثلاثاء المقبل عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالآلية التي ستعلن في حينه، وعاقبت كل من يخالف أحكام الأمر بالحبس الفوري مدة لا تزيد على سنة.





وقال إن وزارة العمل الأردنية أطلقت خدمة إلكترونية للعمال وأصحاب العمل للإبلاغ عن المخالفات في المؤسسات والمنشآت، ومنها التي تتعلق العمل الجبري المخالف للقرارات الحكومية، والاعتداء على الحقوق العمالية، والتسريح من العمل مخالفات، والتي تتعلق بتشريعات السلامة والصحة المهنية، وأي تهديد بفصل العامل الذي لا يعمل أثناء فترة الأزمة، وعدم احتساب الأجر أثناء هذه الظروف وخلافًا لقانون وقرارات الحكومة وتعليمات الوزارة.





وفي تقرير من الملحق العمالي بلبنان شرين عبد الجواد، أشارت إلى أن آخر تقرير صادر عن وزارة الصحة في بيروت كشف عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى ١٦٣ حالة بعد إصابة ١٤ حالة جديدة.





ومن ميلانو- إيطاليا، أشار المستشار العمالي مجدي حسنين إلى أنه تم دفن أول شهيد مصري أحمد الفار، بفيروس كورونا حسب الشريعة الإسلامية في مقابر المسلمين، منوها إلى أنه تلقى رسالة استغاثة من والد المواطن المصري "ش. ع"، من الفيوم مركز تطون، الذي تم حجزه في مستشفى نيغواردا، بميلانو، حيث انقطع التواصل معه منذ أمس الأول، وعلى الفور قام المستشار العمالي بالتوجه إلى المستشفى ولم يستطع مقابلته، وتم إخباره من الطبيب المعالج أنه تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وتم إخبار أهله بذلك.