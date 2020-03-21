حملات مكبرة لتموين الفيوم على المطاعم والمقاهي ومحال العصائر

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم برئاسة المحاسب سيد حرز الله مدير مديرية التموين بالفيوم والدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة يرافق الحملات ادارة الرقابة التموينية بالمديرية وإدارة تموين بندر أول وبندر ثان؛ بحملة مرورية على المقاهى و محال العصائر والمطاعم ومحلات بيع الأغذية بدائرة بندر الفيوم الآن للتأكد من الاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أى مخالف والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المباعة.
ويأتي ذلك تزامنا مع قرارات الدولة للحفاظ على صحة المواطن الفيومي وتم تحرير محاضر المخالفين لبيع أزيد من السعر الرسمي و عدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار فى مكان واضح ومقروء للجميع، وبناءً على الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أعلنت عنها الدولة وحذرت فيها من مخاطر تداول "الشيشة" في المقاهي والمطاعم والكافيهات بكافة انواعها بمدينة الفيوم وجميع المراكز والقرى .
وبناء على تعليمات الدكتور محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية على تلك الأماكن للمحافظة على صحة المواطنين التى تأتى فى المرتبة الأولى للدولة ، وتجنبا للإصابة بفيروس كورونا القاتل .