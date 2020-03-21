حملات مكبرة لتموين الفيوم على المطاعم والمقاهي ومحال العصائر

ويأتي ذلك تزامنا مع قرارات الدولة للحفاظ على صحة المواطن الفيومي وتم تحرير محاضر المخالفين لبيع أزيد من السعر الرسمي و عدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار فى مكان واضح ومقروء للجميع، وبناءً على الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أعلنت عنها الدولة وحذرت فيها من مخاطر تداول "الشيشة" في المقاهي والمطاعم والكافيهات بكافة انواعها بمدينة الفيوم وجميع المراكز والقرى .