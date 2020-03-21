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حوادث

مجلس الدولة: إجراءات وقائية ضد كورونا بتعقيم قاعات المحاكم

السبت 21/مارس/2020 - 04:52 م
التعقيم
التعقيم
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محمد زهير
شنت الامانة العامة لمجلس الدولة حملة تطهير وتعقيم لمنصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتي يعتليها القضاة، لنظر القضايا المستعجلة، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة.

جاء ذلك بناء قرار المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة لتطهير مقر المجلس وتعقيمه ، حرصًا علي سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين، وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس .

وقال مجلس الدولة، إن ذلك جاء ذلك في إطار اتباع تعليمات الدولة في الحفاظ علي نظافة وتطهير المصالح والهيئات الحكومية ، لمحاربة انتشار فيروس كورونا .

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