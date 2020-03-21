AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعليق أحمد موسى على إقامة فرح رغم تحذيرات كورونا.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 07:55 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لإقامة الأفراح في ظل التحذير من التجمعات بسبب فيروس كورونا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "ده منظر واللي بيعمل كده بيضحك على نفسه وإحنا إزاي نتريق على فيروس كورونا،  في ناس مستهترة ومعندهمش وعي خالص بخطورة فيروس كورونا".

وتابع أحمد موسى: "لازم نتحمل اسبوعين بالبقاء في المنازل للحد من انتشار كورونا وإحنا 100 مليون وأننا مهتم بضرورة حماية المصريين".

تابع الإعلامي أحمد موسى: "الأسبوع الحالي في مصر هو اصعب اسبوع وعلى المواطنين أن يلتزموا المنازل  للحد من انتشار فيروس كورورنا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "طول ما احنا عمالين نهزر بالخروج في الشوارع هيكون عندنا إصابات كتير".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "على المواطينين التزام المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا الدولة المصرية اتخذت كل الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيقولوا تميم مصاب بكورونا.. أحمد موسى: مصر اتخذت قرارا صائبا بمنع دخول القطريين.. فيديو

حالة ذعر.. أحمد موسى: إيطاليا رقم 2 عالميا في حالات الوفاة بفيروس كورونا

إحنا ماشيين سداح مداح.. أحمد موسى يطالب المصريين بالمكوث في المنازل لمحاربة كورونا

شاهد.. كيف تغلبت الصين على فيروس كورونا في 60 ثانية

أحمد موسى منفعلا: فضوا الشوارع يا ناس فيروس كورونا ده تسونامي.. فيديو

لازم نلتزم.. أحمد موسى يستعرض غلق المقاهي والمطاعم من المحافظات.. فيديو

ترشيحاتنا

بكمامة غريبة.. كنزي عمرو دياب تتحدي فيروس كورونا

وقف حركة القطارات لمواجهة انتشار كورونا بداية من الاثنين في المغرب

شاهد.. القوات المسلحة تعقم وتطهر الشوارع بسبب فيروس كورونا

الزمالك يفاضل بين هذين اللاعبين لضم أحدهما في الصيف

احسبها بنفسك.. الصحة: معادلة رياضية لمعرفة إذا كنت مصاب بفيروس كورونا

اِشغل وقتك.. تخصيص قناة لعرض الأفلام والمسرحيات على مدار الساعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهم مميزات شيفرولية ترافيرس 2021 chevrolet traverse .. صور

سعر ومواصفات لكزس lexus rcf 2020 في السعودية .. صور

سعر و مواصفات كيا سول 2020 kia soul في السعودية .. صور