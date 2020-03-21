تعليق أحمد موسى على إقامة فرح رغم تحذيرات كورونا.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لإقامة الأفراح في ظل التحذير من التجمعات بسبب فيروس كورونا.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": " ده منظر واللي بيعمل كده بيضحك على نفسه وإحنا إزاي نتريق على فيروس كورونا، في ناس مستهترة ومعندهمش وعي خالص بخطورة فيروس كورونا".

وتابع أحمد موسى: " لازم نتحمل اسبوعين بالبقاء في المنازل للحد من انتشار كورونا وإحنا 100 مليون وأننا مهتم بضرورة حماية المصريين".



تابع الإعلامي أحمد موسى: "الأسبوع الحالي في مصر هو اصعب اسبوع وعلى المواطنين أن يلتزموا المنازل للحد من انتشار فيروس كورورنا".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "طول ما احنا عمالين نهزر بالخروج في الشوارع هيكون عندنا إصابات كتير".





ولفت الإعلامي أحمد موسى: "على المواطينين التزام المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا الدولة المصرية اتخذت كل الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا".