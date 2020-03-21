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ألا صلوا في بيوتكم.. أحمد موسى يبث أذان العشاء من الأزهر بعد التعديل لمواجهة كورونا| شاهد

السبت 21/مارس/2020 - 07:49 م
اذان العشاء من الازهر
اذان العشاء من الازهر
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هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، لحظة رفع أذان العشاء من مسجد الازهر الشريف  بعد تعديل الأذان وغلق المساجد بسبب مواجهة فيروس كورونا المستجد .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "هناك حالة تكدس من المواطنين في ميدان العتبة والموسكي في ظل تحذيرات الحكومة بضرورة البقاء في المنازل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا".

وأضاف : "لازم نتحمل اسبوعين بالبقاء في المنازل للحد من انتشار كورونا، وإحنا 100 مليون، وحماية المصريين أمر مهم".

وتابع :"  الأسبوع الحالي في مصر هو اصعب اسبوع وعلى المواطنين أن يلتزموا المنازل  للحد من انتشار فيروس كورورنا ".

وأكمل موسى:" طول ما احنا عمالين نهزر بالخروج في الشوارع هيكون عندنا إصابات كتير".

وقال:" على المواطنين التزام المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا والدولة المصرية اتخذت كل الإجراءات لذلك .
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