ألا صلوا في بيوتكم.. أحمد موسى يبث أذان العشاء من الأزهر بعد التعديل لمواجهة كورونا| شاهد

عرض الإعلامي أحمد موسى، لحظة رفع أذان العشاء من مسجد الازهر الشريف بعد تعديل الأذان وغلق المساجد بسبب مواجهة فيروس كورونا المستجد .





وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: " هناك حالة تكدس من المواطنين في ميدان العتبة والموسكي في ظل تحذيرات الحكومة بضرورة البقاء في المنازل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا".





وأضاف : " لازم نتحمل اسبوعين بالبقاء في المنازل للحد من انتشار كورونا، وإحنا 100 مليون، وحماية المصريين أمر مهم".





وتابع :" الأسبوع الحالي في مصر هو اصعب اسبوع وعلى المواطنين أن يلتزموا المنازل للحد من انتشار فيروس كورورنا ".





وأكمل موسى:" طول ما احنا عمالين نهزر بالخروج في الشوارع هيكون عندنا إصابات كتير".





وقال:" على المواطنين التزام المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا والدولة المصرية اتخذت كل الإجراءات لذلك .