أحمد موسى يكشف مفاجأه: 1000 مصاب بـ كورونا بين عمال استادات كأس العالم في قطر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أحد المشاهدين له من دولة قطر تواصل معه وأكد أن قطر تصدر أرقام عن المصابين بفيروس كورونا لا تمثل الحقيقة .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حوالي 5 آلاف عامل يعملون في تجهيز منشآت كأس العالم 2022 وأكد له ان بينهم إصابات بالمئات بفيروس كورونا وقطر لم تعلن عن هذا الأمر".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" هناك أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا في منطقة واحدة في المدينة الرياضية في الدوحة وهناك ازمة في المستشفيات ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" سلطات الدوحة تخفي الامر رغم تعرض مئات العمال للإصابة بفيروس كورونا، و قطر لم تعلن هذا الرقم".



