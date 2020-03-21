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أحمد موسى يكشف مفاجأه: 1000 مصاب بـ كورونا بين عمال استادات كأس العالم في قطر

السبت 21/مارس/2020 - 08:16 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى،  إن أحد المشاهدين له من دولة قطر  تواصل معه وأكد أن قطر تصدر أرقام عن  المصابين بفيروس كورونا لا تمثل الحقيقة .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حوالي 5 آلاف  عامل يعملون في تجهيز منشآت كأس العالم 2022 وأكد له ان بينهم إصابات بالمئات بفيروس كورونا وقطر لم تعلن عن هذا الأمر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  هناك أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا في منطقة واحدة في المدينة الرياضية في الدوحة وهناك ازمة في المستشفيات ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  سلطات الدوحة تخفي الامر رغم تعرض مئات العمال  للإصابة بفيروس كورونا، وقطر لم تعلن هذا الرقم".

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