عميدة صيدلة عين شمس : امتحانات الميدترم مع نهاية الفصل الدراسي الثاني

قال الدكتورة مها فاروق عميد صيدلة جامعة عين شمس ان جميع قرارات المجلس الاعلي للجامعات تأتي مردودها في صالح الطلاب ولابد من اخذ جميع الاجراءات الاحترازاية التي تقوم بها الدولة والاتلتزام بها للحفاظ علي مصرنا الغالية.





وأضافت عميد كلية صيدلة خلال تصريحاتها ل صدي البلد ان الكلية منذ تعليق الدراسة لم تتوقف الدراسة يوما من خلال منابر مواقع التواصل الاجتماعي وتسعي دائما الكلية علي حرص مصلحة الطالب من نصائح تقدمها الكلية والدولة للحفاظ علي طلابنا حتي زوال الازمة التي تمر بها البلاد منوها ان الكلية تتابع جميع الطلاب من خلال المواقع الرسمية للكلية ويتم رفع جميع المحاضرات بشكل يومي حيث ان الجامعة قامت بإجراءات استباقية تشمل خطة أساسية وأخرى بديلة لمواجهة الأزمة بحيث يتمكن الطالب من متابعة المحاضرات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب بعضهم بعضا إضافة إلى الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها ومتابعة ما يتم الإعلان عنه من مستجدات من خلال استخدام أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني والفصول الافتراضية وهذا اثبت نجاحا كبيرا في منظومة التعلم عن بعد.





حيث أشار الي إذا تم الغاء امتحانات الميدتيرم اجراء يمكن للطالب امتحانه في نهاية في امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الموعدد الذي حدده المجلس الاعلي للجامعات في ورقة منفصلة عن اوراق الامتحانات والنبسة الي تأجيل امتحانات طلاب الدراسات العليا وانه يمكن تأجيلها لحين موعد انتهاء الازمة.





جدير بالذكر أن المجلس الاعلى للجامعات كان قد أصدر اليوم عدة قرارات جديدة تمثلت في :





1- التأكيد على إنجاز خطة الطوارئ المعلنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل منشآت ومرافق الجامعات بما في ذلك الاهتمام بالتعقيم والتطهير المستمر.





2- التأكيد على قرارات المجلس الأعلى للمستشفيات والذي أنعقد في جلسته الطارئة بتاريخ 19/3/2020.





3- الاستمرار في تفعيل منظومة التعليم عن بعد طوال فترة تعليق الدراسة وفق إجراءات تضمن إستمرار العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني بكل فاعلية وجودة وذلك للمحتوى النظري لكافة الكليات على أن يرحل التطبيق العملي للكليات العملية لما بعد استئناف الدراسة أو في الأجازة الصيفية بحسب ما تقرره كل جامعة.





4- إستمرار التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الدخول والإستخدام المجاني للمنصات التعليمية الإلكترونية.





5- في حالة إستمرار تعطيل الدراسة بعد المواعيد المعلنة سابقا سيتم إلغاء إمتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني وضم درجاتها على إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.





6- تؤجل إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني على ألا تنعقد قبل السبت 30/5/2020 وفقًا للجداول التي ستعلن من كل جامعة أو في موعد يتم إعلانه لاحقًا وفقًا لمستجدات الأمور.





7- بالنسبة لطلاب الدراسات العليا يترك لكل جامعة تحديد موعد إنعقاد إمتحاناتها وفقًا لما تراه على ألا تحسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.



