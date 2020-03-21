إخلاء سبيل 5 متهمين بمشاركة أنشطة جماعة إرهابية بتحقيق أهدافها

قرّرت النيابة العامة إخلاء سبيل 5 متهمين على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة في اتهامهم بمشاركة أنشطة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها .









وأسندت النيابة للمتهمين في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.