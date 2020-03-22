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الجامعات تواجه كورونا بالتعليم عن بعد .. الطلاب: الدكاترة محتاجين دورات تدريبية.. والأساتذة: نعاني من مشاكل تكنولوجية

الأحد 22/مارس/2020 - 03:17 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
بعد وقف الدراسة بسبب كرونا
  • طالب بعين شمس: لابد من دورة تدربية للدكاترة في طريقة التعليم عن بعد
  • أستاذ جامعي: مشاكل التعليم عن بعد ستحل قريبا


بعد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم وظهور فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وإعلان منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالمي، ومع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين للوقاية من الفيروس، سادت حالة من الارتباك في الجامعات على مستوى الطلاب والاساتذة، بعد اللجوء إلى التعليم عن بعد.   
 
قال إسلام شكري طالب بكلية التجارة جامعة عين شمس: "إمكانية الكلية لا تسمح بالتعلم عن بعد، وحكى عن تجربة حدثت معه في قناة اليوتيوب الخاصة بالكلية ان المحاضرة بتنزل وتتحذف تاني يوم بالاضافة ان مادتين فقط هما اللي نزلوا.

وأَضاف لـ"صدى البلد": "باقي المواد ترسل لنا على يوتيوب بدون أي شرح ومناقشة والمطلوب منا التعامل بمفردنا".

وفي السياق ذاته، قال محمد خالد الطالب كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس: "لابد من دورة تدربية للدكاترة لتعريفهم طريقة التعليم عن بعد". 

وأشار إلى أن شبكة الإنترنت في مصر لا تساعد الأستاذ أو الطالب أن يتوصلوا بالشكل المناسب، مشيرا إلى أن الجامعات غير مؤهلة حاليا لعملية التعليم عن بعد سواء من السوفت وير أو السيلفر المطلوب، بالإضافة إلى أغلب أعضاء التدريس غير مؤهلين لذلك، موضحًا أن الظروف غير العادية التي نمر بها تجعلنا نقبل بذلك.

 
وعلى الجانب الآخر، قال الدكتور محمد قاسم استاذ التاريخ بكلية الآداب  جامعة عين شمس، إن التعليم عن بعد طريقة طبقتها الجامعة في وقت قياسي، ومشاكلها تكنولوجية وستحل في وقت قصير جدا.
 
وأضاف إن عملية التعليم عن بعد موجودة في جميع الجامعات في العالم، مشيرة إلى أن مصر لم تكن مستعدة بالشكل الكافي لتلك الظروف، لذلك لم يكن لديها الأدوات الكافية. 

واوضح أنه مع  تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني سوف يساعدهم التعليم عن بعد على تلقي المحاضرات بشكل مباشر. 

جدير بالذكر أن جامعة عين شمس اتخذت خطوات وإجراءات استباقية تشمل خطة أساسية وأخرى بديلة لمواجهة الأزمة بحيث يتمكن الطالب من متابعة المحاضرات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب بعضهم بعضا إضافة إلى الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها ومتابعة ما يتم الإعلان عنه من مستجدات من خلال استخدام أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني والفصول الافتراضية وهذا اثبت نجاحا كبيرا في منظومة التعلم عن بعد.
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