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برلمان

برلمانية: توجيهات السيسي لدعم العمالة المنتظمة تصب في صالح العامل البسيط

الأحد 22/مارس/2020 - 04:01 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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حسن رضوان
أشادت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بدعم مختلف فئات الشعب خاصة العمالة غير المنتظمة.


وقالت "الهواري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هذه التوجهات تصب في صالح العامل البسيط الذي يعتبر من أكثر المتضررين بأزمة فيروس كورونا، فهو يعمل يومًا بيوم من أجل الحصول على الأموال ليستطيع أن يعيش بها ويكمل يومه.


وأشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إلى أن وزارة التضامن قامت بالإعلان عن خط ساخن لاستقبال العمالة غير المنتظمة؛ لتقديم راتب شهري لهم، وبحث حالتهم الاجتماعية لتوضيح الفئة الأكثر احتياجا، لافتة إلى أن هناك دعما كبيرا من الدولة المصرية لكل الفئات المتضررة من الأزمة.


وتابعت النائبة حديثها:" لدي مؤسسة خيرية وجميع العاملين بها يحصلون على رواتبهم بنتظام منذ بداية الأزمة حتى الآن رغم إنهم في إجازة".


يأتى ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التضامن ، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.


 وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مناقشة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لإدارة الوضع الحالي في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد عالميًا وداخليًا، خاصةً ما يتعلق بتدبير الاحتياجات المالية للجهات الحكومية المختلفة للتعامل مع التطورات ذات الصلة".

وأضاف راضي أن  الرئيس وجه بتركيز جهود الحكومة على دعم مختلف فئات الشعب، خاصةً قطاع العمالة غير المنتظمة، والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار الخطط والبرامج التي تقوم بها الدولة في إدارتها لأزمة فيروس كورونا.
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