بيشتغلوا جوا النار.. متعافٍ من كورونا يتحدث عن أطباء العزل..مداخلة

وصف الدكتور أحمد عبد الله أخصائى الصدر واحدى الحالات التي تم شفاؤها من فيروس كورونا، طبيعة طاقم الأطباء والتمريض الذين يؤدون خدماتهم بمستشفيات العزل الصحى قائلا:" بيشتغلوا جوا النار".





وأضاف عبد الله خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر "القناة الأولى المصرية"،أن الأطباء وطاقم التمريض داخل مستشفيات العزل الصحي يقدموا دورا بطوليا لعلاج جميع المصابين بفيروس كورونا.





وأوضح عبد الله أنه بحكم عمله كطبيب يتابع العديد من حالات الاشتباه بفيروس كورونا المحجوزة بمستشفى صدر دمياط، وتم إبلاغه الأربعاء الماضى بوجود حاله من ضمن الحالات التى يتابعها جاءت نتائج إصابتها بالفيروس إيجابية، وعلى الفور أجرى التحاليل وجاءت نتائج إصابته إيجابية أيضًا.





وتابع أحمد عبد الله أن تم نقله لمستشفى الحجر الصحى بالاسماعيلية، يوم الخميس مؤكدا أنه فور وصوله الساعة 3 صباحًا وجد جميع الطاقم الطبي بالمستشفى فى انتظار الحالات المنقولة إليها، على الفور بدأت الإجراءات والفحوصات الطبية .





وأضاف عبد الله وكانت النتائج مبشرة بالشفاء، مشيرا إلى أنه استمر فى تلقى العلاج لمدة 4 أيام وأجرى فحوصات أخرى جاءت نتائج الاصابة بالفيروس سلبية، وبعد مرور 48 ساعة أجرى فحوصات أخرى وأشعة على الصدر وجاءت النتائج سلبية أيضا وأخبره الطاقم الطبي بإمكانية خروجه من المستشفى، بشرط تطبيق العزل الصحي على نفسه فى المنزل ومنع الاختلاط مع أى شخص لمدة أسبوع.





وأكد الطبيب المتعافي، أن جميع الطاقم الطبي بمستشفى العزل بإلاسماعيلية غاية فى الالتزام طوال الـ 24 لتأدية واجبهم، ويتعاملون مع المصابين بود ورحمة، وملتزمون بإعطاء العلاج للمرضى فى المواعيد المحددة، لافتا إلى إذا احتاج المريض إلى خدمة فى غير مواعيد العلاج يقوم بالنداء على الأطباء وطاقم التمريض عبر الميكروفون وعلى الفور يستجب الأطباء وينفذون طلبات المرضى.