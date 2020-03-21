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فن

لجان الكترونية.. ريهام حجاج تفتح النار على متابعيها .. تفاصيل جريئة

السبت 21/مارس/2020 - 11:54 م
ريهام حجاج - ياسمين
ريهام حجاج - ياسمين عبد العزيز
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سعيد فراج
شنت الفنانة ريهام حجاج هجوما عنيفا على متابعي حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، بعدما قامت إحدى المتابعات بالتطرق إلى موضوع زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة بعد تطليقه للفنانة ياسمين عبد العزيز.
 
  
ونشرت ريهام حجاج منشورا فتحت من خلاله النار على متابعيها قائلة: «انا شايفة انكم بقالكوا كتير اوي بتحكوا في المحكي ؟ ! ما زهقتوش ؟ ! كلكم علي بعض ۱۷۰ كومنت تلت ترباعكم لجان الكترونية و في الربع التاني حافظ و بيردد كلام انا بقالي سنتين متجوزة و قربت اخلف و انتم مع كل صورة بنزلها مع جوزي نفس الأشخاص بنفس التعليقات». 


وتابعت ريهام حجاج: «عموما انا متصورة مع جوزي مش عشيقي ( حرة و مابعملش حاجة غلط و مش عشان اي سبب غير اني حابة الصورة و حابة أشاركها مع كل الناس السوية مش المريضة . . . اللي بيحبوني و بيبعتولي تعليقات جميلة و لطيفة ) علي الانستجرام بتاعي انزل عليه اللي انا عايزه بتتكلموا في موضوع يضحك اساسا». 


وأضافت ريهام حجاج: «يعني مااعتقدش اني ممكن اختار لواحدة فيكم جوزها مثلا ! ! و لا حتي اقول رأيي فيه ! ! مش من حقي فأكيد مش من حقكم يعني هو مش موضوع يحتمل النقاش اساسا». 


واستكملت ريهام قائلة: «عمالين بتهروا في موضوع صاحبة الشأن نفسها طلعت في برنامج و اتكلمت عن طلاقها اللي كان من سنة قبل جوازي بتخترعوا قصص وهمية و مصدقنها زي مثلا اننا كنا اعز اصحاب و كلام غريب و انتم ماتعرفوناش اصلا الجواز و الطلاق دا نصيب و حلال مش حاتحرموا حلال ربنا يعني ! ! ! و لا هو التدين بيطلع وقت ما نحب». 


وواصلت ريهام هجومها على متابعيها قائلة: «هو الكلام اللي بيتكتب دا ليه علاقة.. بالدين ولا الأخلاق ؟ لا مسلمة و لا مسيحية و لا يهودية و لا حتي بوذية عندها اخلاق ممكن يطلع منها كلام زي دا لمجرد انها مستخبية ورا موبايل . . . ربنا يهدي صحاب النفسيات الجحيم اللي قاعدين يشتموا علي السوشيال ميديا اي و كل حد و ينظر و يحكم علي حياه بني آدمين مايعرفهمش». 

وسرعان ما قامت ريهام حجاج بحذف منشورها عبر انستجرام بعد دقائق من نشره، وحالة الجدل التي اثيرت حولها.  

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