لجان الكترونية.. ريهام حجاج تفتح النار على متابعيها .. تفاصيل جريئة

ونشرت ريهام حجاج منشورا فتحت من خلاله النار على متابعيها قائلة: «انا شايفة انكم بقالكوا كتير اوي بتحكوا في المحكي ؟ ! ما زهقتوش ؟ ! كلكم علي بعض ۱۷۰ كومنت تلت ترباعكم لجان الكترونية و في الربع التاني حافظ و بيردد كلام انا بقالي سنتين متجوزة و قربت اخلف و انتم مع كل صورة بنزلها مع جوزي نفس الأشخاص بنفس التعليقات».









وتابعت ريهام حجاج: «عموما انا متصورة مع جوزي مش عشيقي ( حرة و مابعملش حاجة غلط و مش عشان اي سبب غير اني حابة الصورة و حابة أشاركها مع كل الناس السوية مش المريضة . . . اللي بيحبوني و بيبعتولي تعليقات جميلة و لطيفة ) علي الانستجرام بتاعي انزل عليه اللي انا عايزه بتتكلموا في موضوع يضحك اساسا».









وأضافت ريهام حجاج: «يعني مااعتقدش اني ممكن اختار لواحدة فيكم جوزها مثلا ! ! و لا حتي اقول رأيي فيه ! ! مش من حقي فأكيد مش من حقكم يعني هو مش موضوع يحتمل النقاش اساسا».









واستكملت ريهام قائلة: «عمالين بتهروا في موضوع صاحبة الشأن نفسها طلعت في برنامج و اتكلمت عن طلاقها اللي كان من سنة قبل جوازي بتخترعوا قصص وهمية و مصدقنها زي مثلا اننا كنا اعز اصحاب و كلام غريب و انتم ماتعرفوناش اصلا الجواز و الطلاق دا نصيب و حلال مش حاتحرموا حلال ربنا يعني ! ! ! و لا هو التدين بيطلع وقت ما نحب».









وواصلت ريهام هجومها على متابعيها قائلة: «هو الكلام اللي بيتكتب دا ليه علاقة.. بالدين ولا الأخلاق ؟ لا مسلمة و لا مسيحية و لا يهودية و لا حتي بوذية عندها اخلاق ممكن يطلع منها كلام زي دا لمجرد انها مستخبية ورا موبايل . . . ربنا يهدي صحاب النفسيات الجحيم اللي قاعدين يشتموا علي السوشيال ميديا اي و كل حد و ينظر و يحكم علي حياه بني آدمين مايعرفهمش».





وسرعان ما قامت ريهام حجاج بحذف منشورها عبر انستجرام بعد دقائق من نشره، وحالة الجدل التي اثيرت حولها.



