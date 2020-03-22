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توك شو

أستاذ مناعة: المدخنون أكثر عرضة للوفاة عند الإصابة بفيروس كورونا.. فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 06:01 ص
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن  المدخنين أكثر عرضة للتعرض للوفاة عند الإصابة بـ فيروس كورونا.

وأضاف عبد الهادي مصباح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن 99% من الحالات المصابة بفيروس كورونا تعاني من ارتفاع في درجة حرارة الجسم .

وتابع عبد الهادي مصباح:"   من يصاب بالرشح والتهاب الحل يكون مصاب بنزلة برد فقط  وليس فيروس كورونا".

وأكمل عبد الهادي مصباح:"  امريكا طالبت مواطنيها المصابين  بفيروس كورونا بالتواجد في المنزل والحصول على أدوية معينة لعلاج الأعراض  وعدم الذهاب إلى المستشفى".
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