أستاذ مناعة: المدخنون أكثر عرضة للوفاة عند الإصابة بفيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن المدخنين أكثر عرضة للتعرض للوفاة عند الإصابة بـ فيروس كورونا





وأضاف عبد الهادي مصباح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن 99% من الحالات المصابة بفيروس كورونا تعاني من ارتفاع في درجة حرارة الجسم .





وتابع عبد الهادي مصباح:" من يصاب بالرشح والتهاب الحل يكون مصاب بنزلة برد فقط وليس فيروس كورونا".



