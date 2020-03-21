إجراءات احترازية في مستشفى سعاد كفافي بعد اكتشاف حالة كورونا.. والمدير يوضح حالة المريض.. فيديو

قال الدكتور محمد صفوت، مدير مستشفى سعاد كفافى، إن المواطن يجب أن يعرف في هذا الوقت أن المستشفى والأطباء والتمريض هم حائط الصد للبلد بأكملها والمستشفيات الآن تعمل تحت ضغط.





وأضاف محمد صفوت خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن حالة الجدل المثارة عن المريض الذى قام بالدخول إلى المستشفى منذ أسبوع، ولم تظهر عليها أى أعراض كورونا أو حتى إصابة في الجهاز التنفسي، ولكن الأعراض بأكملها تخص مشاكل في القلب وكان القلب مؤثرًا على الجهاز التنفسي.





وأوضح محمد صفوت، أن المريض بعد إجراء التحاليل اللازمة له اكتشفنا أنه من الممكن أن يكون مصابة بفيروس كورونا وقمنا بالتنسيق مع وزارة الصحة وتم إرساله إلى مستشفى حميات إمبابة وهناك تم التأكد أن التحاليل والفحوصات أثبتت أن النتيجة إيجابية.





وتابع محمد صفوت، أنه بعد اكتشاف أن النتيجة إيجابية قمنا بكافة الإجراءات اللازمة مع المخالطين للحالة للتأكد منهم.





واستكمل أن الوضع آمن تمامًا في مستشفى سعاد كفافى الجامعي والمرضى يترددون بصورة طبيعية .