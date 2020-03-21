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أخبار البلد

الصحة العالمية: 23 ألف إصابة بـ كورونا في شرق المتوسط.. وهذا ترتيب مصر

السبت 21/مارس/2020 - 10:12 م
صدى البلد
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محمد غالي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، من خلال مكتبها الإقليمي بمنطقة شرق المتوسط، عن الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجدCOVID-19"".


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وأوضحت منظمة الصحة العالمية، الدول المتواجد فيها الفيروس، والواقعة في نطاق عمل المكتب الإقليمي وجاءت موزعة على الدولة كالتالي:

 

أفغانستان 24 حالة، متعافي 1.

فلسطين 52 حالة، 17 متعافي.

الإمارات 153 حالة، تعافي منهم 38، وتوفي  حالتين.

الأردن 84 حالات وحالة متعافاة.

إيران 20610 حالات، المتعافون 7635 ، توفى منهم 1556 حالة.

باكستان 495 حالة، تعافي 5 حالات، وتوفي 3.

البحرين 306 حالة، تعافي 125 منهم، وحالة متوفاة.

تونس 60 حالة، تعافي 1، وتوفي 1..

جيبوتي حالة مصابة.

السودان حالتين إصابة و توفي 1.

سوريا لا يوجد.

الصومال حالة واحدة.

العراق 214 حالة،  المتعافون 51 حالة، منهم 17  وفاة.

عمان 52 حالة، منهم 13 متعافيا.

قطر 470 حالة، 10 حالات متعافية.

الكويت 176 حالة، تعافي 27 منهم.

لبنان 206 حالة، منهم 8 متعافي، 4 حالات وفاة.

ليبيا لا يوجد.

مصر 285 حالات، تعافي 39، 8 وفاه.

المغرب 86 حالة، تعافت حالتان، وتوفي 3.

السعودية 392 حالة، وتعافي 16 حالات.

اليمن لا يوجد.



بإجمالي عدد حالات طبقا للبيانات الواردة من وزارات الصحة، 23669 حالة ، تعافي منهم 7989 ، 1596 حالة وفاة.

 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بـ فيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-

 

 

 الحالات الجديدة:- 9

الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من ايجابية إلى سلبية:- 73

الوفيات الجديدة:- 2

عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الان):- 41

إجمالي الوفيات:- 10

إجمالي أعداد المصابين:- 294

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