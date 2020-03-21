AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

خدمة واتس آب.. منظمة الصحة العالمية تطلقها لمحاربة الشائعات

السبت 21/مارس/2020 - 02:22 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم  وصل الى 209,839 بـ 168، منهم 8,778  حالة وفاة.

وأطلقت الصحة العالمية، خدمة على واتساب، لتساعد المهتمين بمتابعة آخر المستجدات والأرقام حول فيروس كورونا، ومحاربة الشائعات.

وأعلنت المنظمة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إطلاق تلك الخدمة، شارحة أنّها خصصت رقمًا على تطبيق التراسل الفوري، من أجل نشر كافة الأخبار والمعلومات المتوفرة حول الوباء في كل دولة مع تحديث مستمر لتلك المعلومات.

وخصصت المنظمة، رقم  لواتساب عبر الموبايل وهو 41798931892+، ويتم تشغلي الخدمة بعد تسجيل الرقم وارسال، رسل تحية Hi، فيقوم بالرد اتوماتيكيا، بإرسال لائحة من المعلومات التي قد تهمك، من أعداد الإصابات مثلًا، أو حتى الأسئلة التي يمكن أن تراودك، كما يمكن أن تختار من بين تلك الأسئلة واحدًا أو اثنين، وترسل الرقم، عندها ترد عليك المنظمة في الحال بإرسال لائحة بالأجوبة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "العربية.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، الدول المتواجد فيها الفيروس بشرق المتوسط والواقعة في نطاق عمل المكتب الإقليمي  بالقاهرة جاءت موزعة على الدولة كالتالي:


أفغانستان 14 حالة، متعافي 1.

فلسطين 48 حالة.

الإمارات 140 حالة، تعافي منهم 31 حالة.

الأردن 69 حالات وحالة معافاة.

إيران 19644 حالات، المتعافين 5389 ، توفى منهم 1433 حالة.

باكستان 461 حالة، تعافي 5 حالات، وتوفي 2.

البحرين 285 حالة، تعافي 110 منهم، وحالة متوفاة.

تونس 54 حالة.

جيبوتي حالة.

السودان حالة وتوفيت.

سوريا لا يوجد.

الصومال حالة واحدة.

العراق 193 حالة،  المتعافين 50 حالة، منهم 14  وفاة.

عمان 48 حالة، منهم 13 متعافيا.

قطر 460 حالة، 10 حالات متعافية.

الكويت 159 حالة، تعافي 18 منهم.

لبنان 149 حالة، منهم 22 متعافي، 4 حالات وفاة.

ليبيا لايوجد.

مصر 256 حالات، تعافي 28، 7 وفاة.

المغرب 74 حالة، تعافت حالتان، وتوفي 3.

السعودية 274 حالة، وتعافي 8 حالات.

اليمن لا يوجد.



بإجمالي عدد حالات طبقا للبيانات الواردة من وزارات الصحة، 22355 حالة ، تعافي منهم 5672 ، 1466 حالة وفاة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: شفاء ثلث المصابين بـ كورونا في 16 دولة إسلامية

الصحة العالمية: 10 آلاف إصابة بـ كورونا بالدول الإسلامية.. وتعافي 2246.. ووفاة 365

الصحة العالمية: فيروس كورونا وباء عالمي.. 10 آلاف إصابة بالدول الإسلامية

الصحة العالمية تكذب جارديان: 15 ألف حالة إصابة بـ كورونا فى 21 دولة.. و110 فقط بـ مصر تعافى منهم 21

بالأرقام.. الصحة العالمية تكذب جارديان: 16.5 ألف حالة إصابة بـ كورونا فى 21 دولة بشرق المتوسط

بالأرقام.. الصحة العالمية توضح أعداد المصابين بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

أسعار شيري chery اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور

الزواج في عصر كورونا.. 5 أشخاص يحضرون العرس منهم العروسان

صحة أسيوط تبحث عن 60 مواطنا قادمين من الخارج لتطبيق حجر منزلي عليهم

ليس الجهاز التنفسي فقط.. أعراض جديدة تشير لإصابتك بكورونا

صلوا في بيوتكم.. الجامع الأزهر يُعلق صلاة الجمعة والجماعة

لـ 100 ألف جنيه..البنك المركزي: رفع سقف السحب الإلكتروني وفتح الحسابات عن طريق المحمول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسعار السيارات الكوري في مصر .. صور

اقعدوا فى البيت.. أفكار غير تقليدية للاحتفال بعيد الأم فى المنزل

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة ..صور