خدمة واتس آب.. منظمة الصحة العالمية تطلقها لمحاربة الشائعات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل الى 209,839 بـ 168، منهم 8,778 حالة وفاة.





وأطلقت الصحة العالمية، خدمة على واتساب، لتساعد المهتمين بمتابعة آخر المستجدات والأرقام حول فيروس كورونا، ومحاربة الشائعات.





وأعلنت المنظمة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إطلاق تلك الخدمة، شارحة أنّها خصصت رقمًا على تطبيق التراسل الفوري، من أجل نشر كافة الأخبار والمعلومات المتوفرة حول الوباء في كل دولة مع تحديث مستمر لتلك المعلومات.





وخصصت المنظمة، رقم لواتساب عبر الموبايل وهو 41798931892+، ويتم تشغلي الخدمة بعد تسجيل الرقم وارسال، رسل تحية Hi، فيقوم بالرد اتوماتيكيا، بإرسال لائحة من المعلومات التي قد تهمك، من أعداد الإصابات مثلًا، أو حتى الأسئلة التي يمكن أن تراودك، كما يمكن أن تختار من بين تلك الأسئلة واحدًا أو اثنين، وترسل الرقم، عندها ترد عليك المنظمة في الحال بإرسال لائحة بالأجوبة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "العربية.





وأوضحت منظمة الصحة العالمية، الدول المتواجد فيها الفيروس بشرق المتوسط والواقعة في نطاق عمل المكتب الإقليمي بالقاهرة جاءت موزعة على الدولة كالتالي:









أفغانستان 14 حالة، متعافي 1.





فلسطين 48 حالة.





الإمارات 140 حالة، تعافي منهم 31 حالة.





الأردن 69 حالات وحالة معافاة.





إيران 19644 حالات، المتعافين 5389 ، توفى منهم 1433 حالة.





باكستان 461 حالة، تعافي 5 حالات، وتوفي 2.





البحرين 285 حالة، تعافي 110 منهم، وحالة متوفاة.





تونس 54 حالة.





جيبوتي حالة.





السودان حالة وتوفيت.





سوريا لا يوجد.





الصومال حالة واحدة.





العراق 193 حالة، المتعافين 50 حالة، منهم 14 وفاة.





عمان 48 حالة، منهم 13 متعافيا.





قطر 460 حالة، 10 حالات متعافية.





الكويت 159 حالة، تعافي 18 منهم.





لبنان 149 حالة، منهم 22 متعافي، 4 حالات وفاة.





ليبيا لايوجد.





مصر 256 حالات، تعافي 28، 7 وفاة.





المغرب 74 حالة، تعافت حالتان، وتوفي 3.





السعودية 274 حالة، وتعافي 8 حالات.





اليمن لا يوجد.













بإجمالي عدد حالات طبقا للبيانات الواردة من وزارات الصحة، 22355 حالة ، تعافي منهم 5672 ، 1466 حالة وفاة.







