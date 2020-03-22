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بين الناس

مواطن يستغيث من حذف 4 أفراد ببطاقته التموينية دون سبب

الأحد 22/مارس/2020 - 05:03 م
صدى البلد
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وسام مختار

استغاث المواطن محمد أحمد محمد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لإعادة صرف المقررات التموينية لأفراد الأسرة.

 

ويقول فى رسالته: إن أسرته تتكون من 4 أفراد وتم وقف البطاقة التموين التى تحمل رقم 27901051501895 مكتب تموين بيلا بمحافظة كفر الشيخ.


وطالب بإعادة البطاقة التموين المحذوفة حتى يتمكن أفراد الأسرة كلها من الحصول على هذا الدعم خاصة أنهم يستحقونه للظروف المعيشية.

 

وأضاف: أعانى من حذف 4 أفراد من بطاقة التموين بالرغم أنهم فى مراحل التعليم وقمت بعمل تظلم دون استجابة حيث أنى لا أصرف التموين وجاء رسالة البطاقة غير مستحقة.


للتواصل الشاكى 01097175751

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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