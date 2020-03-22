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أخبار العالم

تونس تعلن قرارات مالية طارئة لمواجهة كورونا.. والفخفاخ: نعيش ظروفا أصعب من الثورة

الأحد 22/مارس/2020 - 12:24 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قال رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ، إن الوضعية الاستثنائية التي تعيشها تونس اليوم لم تعشها حتى خلال الثورة، معلنا عن حزمة تدابير وقرارات طارئة للأفراد والمؤسسات للتخفيف من  الآثار الناتجة عن  تفشي فيروس كورونا.


وبحسب "سكاي نيوز"، أعلن الفخفاخ عن تخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 171 مليون دولار لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل.


كما قررت الحكومة التونسية تأجيل أداء الأقساط البنكية لمدة 6 أشهر.


وطالب الفخفاخ  المؤسسات الاقتصادية التي تمتلك إمكانيات كبيرة بتقاسم الأعباء بمنحى تضامني طوعي.


وأضاف:" سنطلب من المجلس التشريعي تمكين الحكومة من إصدار مراسيم لاتخاذ التدابير المستعجلة حسب مقتضيات الفصل 7 من الدستور التونسي".


يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن الأسبوع الماضي حظر التجول في البلاد إلى أجل غير مسمى لمنع تفشي فيروس كورونا.
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