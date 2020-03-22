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رياضة

محمد سمير: لست حزينا على الرحيل من الأهلي

الأحد 22/مارس/2020 - 01:47 ص
محمد سمير
محمد سمير
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عمرو ابوبكر
أكد محمد سمير لاعب نادي المقاولون العرب، أن طموحه مختلف هذا الموسم مع فريقه وهو ما وضح منذ بداية الدوري سواء في تحقيق نتائج مميزة أو اداء جيد بإشادة الجميع. 

وقال سمير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، أن اللاعبين هدفهم الحالي عودة المقاولون العرب للبطولات الأفريقية من جديد. 

وتابع أنه شارك في أول مباراة له مع الأهلي أمام الإسماعيلي بالإسماعيلية وقدم اداء مميز، موضحا أنه طلب الرحيل عن الأهلي بسبب علمه بعدم المشاركة خلال فترة مانويل جوزيه. 

وأضاف أنه فضل الاستمرار في سموحة عن العودة للأهلي مع حسام البدري بسبب المشاركة، قائلا: "لست حزينا على الرحيل من الأهلي ولكن لو عاد بي الزمن سأعيد التفكير في القرار".
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